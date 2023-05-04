BIGCHEFS HALKA ARZ başladı mı? Bigchefs kaç lot verir, hangi bankalar? Halka arz oluyor!

Bigchefs halka arz tarihleri merak konusu oldu. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra da halka arz sonuçları açıklanacak. Halka arz takvimi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yatırımcıları Bigchefs kaç lot verir detaylarını sorguluyor. İşte Bigchefs halka arz ile ile ilgili detaylar...

BİGCHEFS HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Bigchefs halka arz 3 Mayıs itibariyle başladı. SPK'dan halka arz onayı alan Bigchefs'in talep toplama aşaması 3-4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR, HANGİ BANKALAR?

BİG CHEF 34.000.000 lot veriyor. Ek olarak Big Chefs 3 milyon lot ek pay veriyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Big Chefs aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak. Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Big Chefs hisse kodu BIGCH olarak açıklandı.





