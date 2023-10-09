Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Borlease Otomotiv 'inn talep toplama aşaması 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Borlease halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı kurum iseTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olacak. İşte Borlease halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borlease halka arz tarihi 11-12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi. 3 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 25,29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse kodu (bist) #BORLS olarak açıklandı. Borlease Otomotiv şirketi pay olarak 47,000,000 lot, ek olarak da 4.700.000 lot veriyor.

BORLEASE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yeni ayda birçok şirketin katıldığı halka arzda yer alan isimlerden biri de Borlease Otomotiv oldu. Halka rz üyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı. Borlease Otomotiv'in katılım endeksşne uygun olduğu ve Sermaye Piyasası'ndan onay alarak 11-12-13 Ekim'de Yıldız Pazar'da BORLS bist koduyla işlem göreceği açıklandı.





