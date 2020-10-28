Borsa 28 Ekim'de yarım gün... 28 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri! Borsa resmi tatilde çalışıyor mu? KAP'da halka arz olan hisseler hangisi?

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 28 Ekim 2020 Çarşamba son eklenen KAP haberleri..

28 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 28 Ekim KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından borsa güne nasıl başlayacak merak ediliyor.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

28 EKİM'DE BORSA AÇIK MI? BORSA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğleden sonra resmi tatil olduğu için vatandaşlar, 28 Ekim'de borsa kaça kadar açık, borsa bugün çalışıyor mu merak ediyor. 28 Ekim 2020 tarihinde borsada işlemler öğle mesaisinden sonra kapanacak. Borsa İstanbul 28 Ekim öğleden sonra başlayacağı Cumhuriyet Bayramı tatiline, 30 Ekim 2020 Cuma günü son verecek. 30 Ekim cuma günü borsa açık olacak.