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BORSA BUGÜN AÇILACAK MI? 15 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte son durum!

15.02.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası tüm işlemlerin 8 Şubat'ta iptal edilmesi üzerine yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamada hisse ve VİOP piyasalarının belirlenen tarihe kadar kapalı olacağı ifade edilmişti. Peki, borsa bugün açılacak mı? 15 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar ile son durum...

BORSA BUGÜN AÇILACAK MI? 15 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte son durum!

Borsa bugün açılacak mı? Birçok kişi internette kouya ilişkin araştırma yapıyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası alınan karar üzerine birçok kişi konuya dair son gelişmeyi merak etti. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan volatilite artışı sebebiyle devre kesici uygulanmış ve borsa 5 günlüğüne işlemlerini durdurmuştu. Borsa 8 günün ardından işlemlere açılıyor.

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BORSA BUGÜN AÇILACAK MI?

Borsa İstanbul'un işlemlerinin bugün (15 Şubat 2023 Çarşamba) açılması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Borsa İstanbul, bugün saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

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BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada açılıştan önce alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. 15 Şubat tarihinde yeniden işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

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Yapılan duyuruda, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP'ta işlem gören tüm sözleşmelerde, açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Değişiklikler kapsamıda, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.

Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak ve Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırılacak.
Duyuruda ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtildi.

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Yapılan açıklamada "Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine, Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine, Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 artırılamasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının da yüzde 20 artırılarak yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine karar verildi." denildi.

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