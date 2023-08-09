Borsada halka arz günleri! İzdemir Enerji’de süreç başladı, sıra Ofis Yem ve Tatlıpınar Eneji’de: 11 Ağustos’ta…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem Gıda için halka arz başvurusunu onaylamıştı. Bu kapsamda İzdemir Enerji Elektrik Üretimi'nin halka arzı için talep toplama dün başladı. Süre 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ ve Ofis Yem’in ise talep toplaması yarın başlayacak. İki gün sürecek talep toplama süreci 11 Ağustos’ta da devam edecek.

İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

İzdemir Enerji, Halka arz ile 500.000.000 TL olan sermaye değerini 75.000.000 TL artırarak 575.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 40.100.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde yine İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 23.020.000 TL nominal değerli B grubu paylar da satışa konu edilebilecek. Buna göre İzdemir Enerji halka arzında ek satış da dahil edilirse 138.120.000 TL nominal değerli payın satışı gerçekleşecek. Paylar, 19 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.

İzdemir Enerji hissesi 19 TL’den halka arz olacak. İzdemir Enerji hissesinin sembolü “IZENR” olacak. halka arzının büyüklüğü 2,6 milyar TL olarak açıklandı.

TATLIPINAR ENERJİ’DE HALKA ARZ YARIN BAŞLIYOR

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, SPK’dan aldığı halka arz izninin ardından Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. ‘TATEN’ koduyla işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos’ta gerçekleşecek. Halka arz süreci ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından yürütülecek.

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerjinin önemli oyuncularından biri olmak için kolları sıvadı. Grubun önemli enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay aldı. 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Tatlıpınar Enerji, ‘TATEN’ koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilecek.

Şirketin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında şirketin, 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

OFİS YEM GIDA’DA TALEP TOPLAMA 10-11 AĞUSTOS’TA

Ofis Yem Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aldığı onay ile birlikte bu hafta halka arz oluyor. Ofis Yem Gıda halka arzının 10 - 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün süreyle gerçekleşeceği duyuruldu. Ofis Yem Gıda, halka arz ile 130.000.000 TL olan mevcut sermayesini 16.250.000 TL artırarak 146.250.000 TL’ye çıkaracak. Ofis Yem Gıda halka arzında 22.750.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 27,2 TL sabit fiyattan satılacak olup halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %15,56 olarak gerçekleşecek.



