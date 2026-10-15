Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 15 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 65,35 puan ve yüzde 0,54 azalışla 12.052,94 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır