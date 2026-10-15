FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 15 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 15 Ekim 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 düşüşle 12.052,94 puandan başladı. İşte 15 Ekim 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 15 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan tamamladı.

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 15 Ekim 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 65,35 puan ve yüzde 0,54 azalışla 12.052,94 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 15 Ekim 2026 BIST 100 2

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsalarında yönler ayrıldı! Teknoloji hisseleri baskı altındaAvrupa borsalarında yönler ayrıldı! Teknoloji hisseleri baskı altında
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık yüzde 2 arttıÜcretli çalışan sayısı ağustosta yıllık yüzde 2 arttı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
67.25
1.474.540.767,40
% 0.22
10:42
THYAO
282.25
1.376.281.447,25
% 1.07
10:42
ASTOR
186.9
1.376.134.615,40
% -2.04
10:42
ASELS
345.75
1.034.970.248,75
% -0.65
10:42
ISCTR
13.12
953.977.370,76
% 0.85
10:42
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.