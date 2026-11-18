Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 4,32 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.656,67 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser öngörülerinin desteğiyle toparlanma eğilimine girerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Nvidia bilançosu sonrasında teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülecek hareketlerin ve Fed toplantı tutanaklarından gelecek mesajların bugün piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ayrıca Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ABD-Çin ilişkilerine yönelik mesajlar da yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın direnç, 11.700 ve 11.800 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır