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Borsa güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 25.03.2021 10:31 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.416,99 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.416,99 puana yükseldi.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile iletişim oldu.

Dün tepki alımlarının güçlendiği BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 1.413,86 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışların ise iyimserliği desteklediğini söyledi.

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Yurt içi tarafta ise borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.

Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ayrıca AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

(AA)

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