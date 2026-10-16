FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (16 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kaybederek 11.662,98 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (16 Ekim 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 407,1 puan ve yüzde 3,37 azalışla 11.662,98 puana indi.

Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 3,24 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla değer kaybeden ise yüzde 6,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldiAvro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi
AB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığıAB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.