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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 13:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 10.877,86 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,81 ile spor oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,79 puan artışla 10.877,86 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Express


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Endeks borsa powell
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