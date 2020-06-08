Borsa İstanbul 3 ayın zirvesini gördü

Geçtiğimiz haftayı 110 bin puanın hemen üzerinde tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk gününde 111 bin puanı aştı ve son 3 ayın zirvesini gördü. Gün ortasında 111 bin 42 puana kadar tırmanan BİST 100 Endeksi, 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış oldu. BU süreçte endeks koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart tarihinde 82 bin puanın altına kadar çekilmişti. Böyece 3 ay içerisinde Borsa İstanbul'da dip seviyeden bugüne kadarki yükseliş yüzde 35'i geçti.

Güne 6,76 seviyelerinde başlayan dolar/TL, günün ikinci bölümünde 6,79'un üzerine tırmandı. Euro/TL 7,67'nin üzerinde işlem görüyor.

