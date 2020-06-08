FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa İstanbul 3 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 3 ayın zirvesini gördü

BORSA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, 111 bin puan ile 3 ayın zirvesini gördü. Dolar/TL 6,78'in üzerinde euro/TL ise 7,67 düzeyinde...

Borsa İstanbul 3 ayın zirvesini gördü

Geçtiğimiz haftayı 110 bin puanın hemen üzerinde tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk gününde 111 bin puanı aştı ve son 3 ayın zirvesini gördü. Gün ortasında 111 bin 42 puana kadar tırmanan BİST 100 Endeksi, 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış oldu. BU süreçte endeks koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart tarihinde 82 bin puanın altına kadar çekilmişti. Böyece 3 ay içerisinde Borsa İstanbul'da dip seviyeden bugüne kadarki yükseliş yüzde 35'i geçti.

Güne 6,76 seviyelerinde başlayan dolar/TL, günün ikinci bölümünde 6,79'un üzerine tırmandı. Euro/TL 7,67'nin üzerinde işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandıPiyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

THY'den yüzde 40 indirim

THY'den yüzde 40 indirim

Bakan Albayrak duyurdu: 400 milyon liralık destek

Bakan Albayrak duyurdu: 400 milyon liralık destek

Akaryakıta büyük zam yolda

Akaryakıta büyük zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Deutsche Bank Brent Petrol Varantları artık Borsa İstanbul’da!

Deutsche Bank Brent Petrol Varantları artık Borsa İstanbul’da!

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa, haftaya nasıl başladı?

Borsa, haftaya nasıl başladı?

Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.