Borsa İstanbul açıldı 07 Kasım Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Günlük Gelişmeleri

07 Kasım 2026 sabahında BIST 30 endeksi 14.290,21 puan seviyesine ulaştı. Bu seviyede günlük %1,34'lük bir artış kaydedildi. Yükseliş, piyasalardaki olumlu havanın bir yansıması olarak görülüyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi yüksek seyrediyor. Bu durum, endeksin ana bileşenlerindeki güçlü performansı destekliyor. Yatırımcılar, endeksin bu seviyelerde kalıcılığı konusunda bekleyiş sürdürüyor.

BIST 50 endeksi 10.746,86 puana ulaştı. Günlük %1,42'lik bir artış gösterdi. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketinin performansını yansıtan bir göstergedir. Bugünkü değer artışı, bankacılık ve sanayi sektörlerindeki iyileşmeleri gösteriyor. Yatırımcılar, piyasalardaki olumlu durumu değerlendiriyor. Kısa vadeli fırsatları yakalamaya çalışıyorlar.

BIST 100 endeksi ise 11.482,60 puan seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %1,32’lik bir yükseliş kaydedildi. BIST 100, Türkiye’nin en büyük ve en likit 100 şirketinin performansını takip eder. Günlük artışlar, piyasanın genel sağlığına dair iyimser bir tablo oluşturuyor. Yatırımcıların dikkatini çeken başlıca sektörler teknoloji ve enerji şirketleri. Bu süreçte ekonomi ve politik gelişmelere dikkat ediyorlar.