Borsa İstanbul açıldı 10 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

10 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.145,27 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,05'lik bir artış göstermiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeren bir endeks olarak dikkat çekmektedir. Bu sınırlı artış, yatırımcıların dikkatli hareket ettiğini göstermektedir. Stabilite arayışı hâlâ devam etmektedir. Genel ekonomik trendlerin yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

BIST 50

BIST 50 endeksi, aynı tarih itibarıyla saat 10:15'te 11.430,53 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,23 seviyesindedir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketini kapsamaktadır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olma özelliği taşımaktadır. BIST 50, piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Sınırlı artış, yatırımcıların temkinli yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Ekonomik belirsizliklerin etkisi altında kalınmaktadır.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 10 Ekim 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 12.265,98 puan seviyesindedir. Endeksin gün içindeki değişimi %0,43 olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin genel borsa performansını yansıtan bir endekstir. Yatırımcılar, piyasa durumu hakkında bu sayede bilgi sahibi olmaktadır. İleriye dönük bir hareket sergilemektedir. Genel yatırım iştahında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ancak hâlâ dikkatli değerlendirilmeler yapılması gereken bir süreçtir.