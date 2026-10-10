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Borsa İstanbul açıldı 10 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 10 Ekim 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30, %0,05 gibi sınırlı bir artış gösterirken, BIST 50 ve BIST 100 sırasıyla %0,23 ve %0,43 oranında yükseldi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerini kapsayan bu endeksler, ekonomik belirsizlikler devam ederken, yatırımcıların temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Piyasa trendlerini takip etmek önemli hale geliyor.

Borsa İstanbul açıldı 10 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
10 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.145,27 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,05'lik bir artış göstermiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeren bir endeks olarak dikkat çekmektedir. Bu sınırlı artış, yatırımcıların dikkatli hareket ettiğini göstermektedir. Stabilite arayışı hâlâ devam etmektedir. Genel ekonomik trendlerin yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

BIST 50
BIST 50 endeksi, aynı tarih itibarıyla saat 10:15'te 11.430,53 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,23 seviyesindedir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketini kapsamaktadır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olma özelliği taşımaktadır. BIST 50, piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Sınırlı artış, yatırımcıların temkinli yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Ekonomik belirsizliklerin etkisi altında kalınmaktadır.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 10 Ekim 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 12.265,98 puan seviyesindedir. Endeksin gün içindeki değişimi %0,43 olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin genel borsa performansını yansıtan bir endekstir. Yatırımcılar, piyasa durumu hakkında bu sayede bilgi sahibi olmaktadır. İleriye dönük bir hareket sergilemektedir. Genel yatırım iştahında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ancak hâlâ dikkatli değerlendirilmeler yapılması gereken bir süreçtir.

Borsa İstanbul açıldı 10 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
351.25
13.495.780.769,75
% 0.72
18:10
ASTOR
204.4
12.841.820.548,90
% 3.49
18:10
SAHOL
83.5
8.848.085.652,10
% -5.92
18:10
AKBNK
67.85
6.609.867.940,70
% -0.44
18:10
THYAO
287.5
6.363.004.598,25
% 1.14
18:10
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