Borsa İstanbul açıldı 10 Kasım Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

10 Kasım 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15'te 14.665,09 puandan işlem gördü. Gün içinde %0,37 oranında bir artış kaydetti. Bu rakam, yatırımcıların piyasa beklentilerini yansıtır. Ayrıca ekonomik verilere verdikleri tepkileri göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 hissesini kapsayan bir endekstir. Yatırımcılara piyasanın genel durumunu analiz etme imkânı sunar. Endeksin performansı, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 10 Kasım 2026 sabahı 10:15'te 11.019,54 puan seviyesine açıldı. Gün itibarıyla %0,36'lık bir artış gösterdi. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını izler. Ekonominin sağlığı ve şirket karları konusunda önemli bilgiler sunar. Yatırımcılar için stratejik bir gösterge niteliğindedir. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Gün içindeki hareketler, likidite durumunu değerlendirmek açısından anlamlı veriler sunar. Ayrıca sektörlerin başarılı performanslarını gözlemlemek mümkündür.

BIST 100

10 Kasım 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 11.758,85 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,39 oranında artış göstermektedir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Bu sayede yatırımcılara geniş bir perspektif sunmaktadır. Endeksin yükselmesi, piyasa genelindeki olumlu havayla bağlantılıdır. Yatırımcı güveninin artışı bu durumu destekler. Bugün gerçekleşen küçük ama anlamlı artışlar, yatırımcılarda pozitif bir izlenim oluşturmaktadır. Ayrıca risk algısının yumuşadığına dair işaretler vermektedir.