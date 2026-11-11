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Borsa İstanbul açıldı 11 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 11 Kasım 2026 tarihinde 14.655,20 puanla işlem görüyor ve günlük bazda %0,33 artış kaydediyor. BIST 50 ise 10.989,17 puana ulaşarak aynı oranda bir yükseliş yaşamış durumda. BIST 100 de 11.702,38 puana çıkarak %0,35 oranında değer kazandı. Bu artışlar, yatırımcı güveninin güçlendiğini ve piyasa dinamiklerinin olumlu bir seyir izlediğini göstermekte. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin hisse senetleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Cansu Çamcı

BIST 30 Güncel Değeri ve Performansı

11 Kasım 2026, saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi, 14.655,20 puanda işlem görmekte. Günlük bazda %0,33 oranında bir artış yaşanmaktadır. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratıyor. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisse senetlerini kapsıyor. Bu nedenle, piyasa trendlerini belirlemede önemli bir rol üstlenmektedir. Bugünkü artış, piyasa dinamiklerinin güçlendiğini gösteriyor. Yatırımcı güveninin de olumlu yönde bir gelişme sergilediği anlaşılmaktadır.

BIST 50 Güncel Değeri ve Performansı

Aynı tarihte, saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi, 10.989,17 puan seviyesine ulaşmış durumda. Bu seviyede %0,33'lük bir artış kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük ve en likit 50 şirketinin hisselerini içermektedir. Geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilmektedir. Endeksin bu sabahki olumlu performansı, genel ekonomik durumu etkiliyor. Şirketlerin beklentileri üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Yatırımcıların uzun vadeli değerlendirmeleri açısından önemli bir gösterge sunmaktadır.

BIST 100 Güncel Değeri ve Performansı

11 Kasım 2026, saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 11.702,38 puana ulaştı. Gün içinde %0,35 oranında bir artış gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'deki tüm borsa şirketlerini kapsayan en kapsamlı endeks konumundadır. Bu durum, piyasa genelinin sağlıklı bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Artış, yatırımcıların piyasalara olan güveninin arttığını gösteriyor. Ekonomik göstergelerin olumlu seyri ile ilişkilendirilmekte. BIST 100’deki yükseliş, daha geniş bir yatırım hareketliliği yaratma potansiyeli taşımaktadır. Genel piyasa ruh haline de katkıda bulunuyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KTLEV
6.11
2.323.813.312,65
% 9.5
10:52
TUPRS
336.75
2.285.789.297,00
% 1.66
10:52
THYAO
314
1.824.877.385,50
% 0.08
10:52
KCHOL
202.9
1.772.734.859,10
% -1.5
10:52
ASELS
338.75
1.756.156.836,75
% 0.52
10:52
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