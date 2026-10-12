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Borsa İstanbul açıldı 12 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 30 endeksi 15.169,19 seviyesine ulaşırken, %0,16’lık günlük artış gösterdi. BIST 50 endeksi ise 11.439,61 seviyesinde %0,08’lik bir değişim kaydetti. BIST 100 endeksi de 12.277,24 seviyesine ulaşarak %0,09 artış gösterdi. Yatırımcıların piyasa beklentileri ve şirket kârları, bu olumlu trendlerin temelinde yatıyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Endeksi
Türkiye’nin önde gelen şirketlerini temsil eden BIST 30 endeksi, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 15.169,19 seviyesindedir. Günlük değişimi %0,16 artış göstermektedir. Bu olumlu eğilim, yatırımcıların piyasa beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca olumlu ekonomik verilere ve şirket kârlarına dair iyimserlikten kaynaklanıyor olabilir. BIST 30’un yüksek likiditeye sahip olması önemli bir avantajdır. Yatırımcı güveninin artması, güçlü performansını destekliyor.

BIST 50 Endeksi
BIST 50 endeksi, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 11.439,61 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,08 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, dalgalanmalara rağmen belirli bir istikrarı göstermektedir. Yatırımcılar, şirketlerin finansal sağlamlıklarını dikkate alarak stratejilerini belirlemektedir. Bu durum, BIST 50’nin daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilmesine olanak tanımaktadır.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 12.277,24 seviyesine ulaşmıştır. %0,09'luk bir günlük değişim göstermiştir. Bu durum, genel piyasa eğilimlerinin ve yatırımcı güveninin arttığını işaret ediyor. BIST 100, Türkiye’nin ekonomik büyüme potansiyelini yansıtmaktadır. Yatırımcılar, sunduğu çeşitlilik sayesinde risklerini dağıtabilmektedir. Bu durum, endeksin sürekli takip edilmesini sağlamaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 12 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
370.5
1.256.245.836,25
% -4.08
10:22
ASELS
351.25
1.148.807.779,00
% 0
10:22
AKBNK
68.15
1.038.014.379,60
% 0.44
10:22
ASTOR
201.3
852.385.823,00
% -1.52
10:22
SAHOL
84
760.020.157,45
% 0.6
10:22
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