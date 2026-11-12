Borsa İstanbul açıldı 12 Kasım Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi - 12 Kasım 2026

BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 14.660,44 puandan işlem görmekte. Günlük değişim %0,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu hafif artış, yatırımcıların güvenini artırıyor. Piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor. Şirketlerin içsel dinamikleri önem arz ediyor. Ayrıca, makroekonomik faktörler de dikkate alınmalı. BIST 30'un gelecekteki performansı, piyasa beklentilerine bağlı olacak.

BIST 50 İncelemesi - 12 Kasım 2026

BIST 50 endeksi, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 10.975,10 puandan işlem görmekte. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedildi. Bu durum, BIST 50'nin stabil bir seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcılar temkinli davranmakta. Piyasa katılımcıları, artan global belirsizliklere karşı dikkatli seçimler yapıyor. Bu durum, endekste sınırlı değişimlere neden olmaktadır.

BIST 100 Gözlem - 12 Kasım 2026

BIST 100 endeksi, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.675,26 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,08 olarak belirlendi. Endeks, piyasalardaki dalgalanmalara karşı direnç gösteriyor. Yatırımcılar temkinli yaklaşımlarını sürdürüyor. Ekonomideki olumlu gelişmeler, BIST 100'ün ilerleyen günlerde daha dinamik bir performans sergilemesini bekletiyor.