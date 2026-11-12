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Borsa İstanbul açıldı 12 Kasım Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

12 Kasım 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, piyasada belirli bir seyir izliyor. BIST 30 endeksi 14.660,44 puandan işlem görmekteyken, BIST 50 10.975,10 puanda, BIST 100 ise 11.675,26 puandan işlem görmekte. Yatırımcılar, artan global belirsizliklere karşı temkinli davranırken, makroekonomik faktörler ve şirket dinamikleri de dikkate alınıyor. Piyasalardaki olumlu hava, yatırımcı güvenini artırıyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Kasım Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Aleyna Türkmen

BIST 30 Analizi - 12 Kasım 2026

BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 14.660,44 puandan işlem görmekte. Günlük değişim %0,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu hafif artış, yatırımcıların güvenini artırıyor. Piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor. Şirketlerin içsel dinamikleri önem arz ediyor. Ayrıca, makroekonomik faktörler de dikkate alınmalı. BIST 30'un gelecekteki performansı, piyasa beklentilerine bağlı olacak.

BIST 50 İncelemesi - 12 Kasım 2026

BIST 50 endeksi, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 10.975,10 puandan işlem görmekte. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedildi. Bu durum, BIST 50'nin stabil bir seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcılar temkinli davranmakta. Piyasa katılımcıları, artan global belirsizliklere karşı dikkatli seçimler yapıyor. Bu durum, endekste sınırlı değişimlere neden olmaktadır.

BIST 100 Gözlem - 12 Kasım 2026

BIST 100 endeksi, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.675,26 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,08 olarak belirlendi. Endeks, piyasalardaki dalgalanmalara karşı direnç gösteriyor. Yatırımcılar temkinli yaklaşımlarını sürdürüyor. Ekonomideki olumlu gelişmeler, BIST 100'ün ilerleyen günlerde daha dinamik bir performans sergilemesini bekletiyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Kasım Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
159.5
399.075.417,20
% -0.99
10:02
ASELS
343.5
299.350.836,00
% 0.07
10:02
KTLEV
6.61
291.609.898,32
% 7.83
10:02
THYAO
318
285.008.845,50
% 1.03
10:02
AKBNK
71
269.877.317,20
% 0.28
10:02
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