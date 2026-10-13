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Borsa İstanbul açıldı 13 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi 15.015,82 seviyesinde işlem görürken, günlük değişim oranı %0,1 olarak kaydedildi. Bu hafif artış, piyasa katılımcılarının güvenini artırmaktadır. BIST 50 endeksi ise 11.330,49 seviyesine ulaştı ve %0,09'luk günlük değişim göstermektedir. Yatırımcılar büyük şirketlere odaklanıyor. BIST 100'de de benzer bir görünüm var. Türkiye'nin ekonomik verileri, hisselerde olumlu bir etki yaratmaktadır. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı dirençli bir piyasa gözlemleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 13 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

13 Ekim 2026 sabahında BIST 30 endeksi 15.015,82 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,1 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasa katılımcılarının güveninin arttığını göstermektedir. Ekonomik olumlu sinyaller de etkisini yansıtmaktadır. Analistler, yatırımcıların büyük ölçekli şirketler üzerinde yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Bu trendin önümüzdeki günlerde devam edebileceği düşünülmektedir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi 11.330,49 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,09 olarak belirlenmiştir. Bu hafif yükseliş, yatırımcıların 50 büyük şirketin performansına olan inancını pekiştirmektedir. Ekonomik verilerin istikrarlı bir şekilde gelmesi, endeksin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Uluslararası piyasalardaki olumlu hava da etkilidir. Yatırımcıların geniş bir yelpazede hisse senedi seçenekleri arayışı içinde olduğu gözlemlenmektedir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi 12.161,15 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,09’dur. Bu rakam, yatırımcıların piyasa görünümüne yönelik olumlu bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye genelinde sanayi üretimi ve tüketici güveni temel ekonomik göstergelerdir. Bu göstergeler, endeksin performansını destekleyici bir etki yaratmaktadır. BIST 100, geniş yatırımcı tabanı sayesinde dayanıklılık sergilemektedir. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı dirençli olmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 13 Ekim Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
345
2.829.348.183,50
% 0.95
11:12
AKBNK
69.1
2.617.119.949,25
% 1.1
11:12
KTLEV
8.18
2.539.054.262,40
% -7.05
11:12
ASTOR
201
1.917.103.959,30
% 1.77
11:12
YKBNK
36.24
1.873.718.592,68
% 1.51
11:12
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