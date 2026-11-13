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Borsa İstanbul açıldı 13 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 13 Kasım 2026'da sabah saat 10:15 itibarıyla negatif bir günlük değişimle dikkat çekti. BIST 30 14.802,62, BIST 50 11.091,09 ve BIST 100 11.802,43 seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar, sanayi ve finans alanındaki büyük firmaların performansını yakından takip ediyor. Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıları risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmeye teşvik ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 13 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Aleyna Türkmen

BIST 30 Performansı

BIST 30 endeksi, 13 Kasım 2026'da sabah saat 10:15 itibarıyla 14.802,62 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim ise -0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların büyük sanayi ve finans şirketlerini takip ettiklerini göstermektedir. Düşüş endişe yaratıyor. Ancak bu değerler, genel piyasanın dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların piyasa koşullarına göre stratejilerini gözden geçirmeleri önemlidir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 13 Kasım 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.091,09 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim ise -0,07 olarak belirlenmiştir. Kullanıcılar, bu endekse olan ilgilerini orta büyüklükteki şirketlerin performansına dayandırmaktadır. Günlük değişimin negatif yönlü olması, piyasanın satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların risk yönetim stratejilerini gözden geçirmeleri, belirsiz piyasa koşulları karşısında önemli bir adım olacaktır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 11.802,43 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,07 olarak kaydedilmiştir. Piyasa genelinde bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durum, yatırımcıları temkinli bir yaklaşım sergilemeye yönlendirmektedir. BIST 100 endeksi, Türkiye’nin en büyük ve likit hisselerini barındırmaktadır. Dolayısıyla burada meydana gelen dalgalanmalar, ülke ekonomisine dair genel bir izlenim sunmaktadır. Yatırımcıların bu tür düşüş dönemlerinde fırsatları değerlendirmeleri hayati öneme sahiptir.

Borsa İstanbul açıldı 13 Kasım Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
172.3
2.463.267.219,70
% -2.77
10:32
THYAO
321.25
2.312.438.151,75
% 0.71
10:32
KTLEV
7.19
1.769.510.603,63
% 6.68
10:32
TUPRS
358
1.378.064.489,50
% 0.28
10:32
ASELS
343.5
1.321.982.278,50
% -0.36
10:32
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