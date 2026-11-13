Borsa İstanbul açıldı 13 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Performansı

BIST 30 endeksi, 13 Kasım 2026'da sabah saat 10:15 itibarıyla 14.802,62 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim ise -0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların büyük sanayi ve finans şirketlerini takip ettiklerini göstermektedir. Düşüş endişe yaratıyor. Ancak bu değerler, genel piyasanın dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların piyasa koşullarına göre stratejilerini gözden geçirmeleri önemlidir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 13 Kasım 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.091,09 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim ise -0,07 olarak belirlenmiştir. Kullanıcılar, bu endekse olan ilgilerini orta büyüklükteki şirketlerin performansına dayandırmaktadır. Günlük değişimin negatif yönlü olması, piyasanın satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların risk yönetim stratejilerini gözden geçirmeleri, belirsiz piyasa koşulları karşısında önemli bir adım olacaktır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 11.802,43 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,07 olarak kaydedilmiştir. Piyasa genelinde bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durum, yatırımcıları temkinli bir yaklaşım sergilemeye yönlendirmektedir. BIST 100 endeksi, Türkiye’nin en büyük ve likit hisselerini barındırmaktadır. Dolayısıyla burada meydana gelen dalgalanmalar, ülke ekonomisine dair genel bir izlenim sunmaktadır. Yatırımcıların bu tür düşüş dönemlerinde fırsatları değerlendirmeleri hayati öneme sahiptir.