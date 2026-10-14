FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 14 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 14 Ekim 2026 itibarıyla işlem gördükleri seviyelerle Türkiye'nin ekonomik durumunu ortaya koyuyor. Gün içindeki hafif düşüşler, yatırımcıların belirsizliklere ve piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olduğunu gösteriyor. Özellikle BIST 50, güvenli liman arayışını artırarak, global ekonomik olaylardan da etkileniyor. Yatırımcıların makroekonomik verileri takip etmesi, stratejik kararlar açısından oldukça önemli.

Borsa İstanbul açıldı 14 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
14 Ekim 2026'da BIST 30, 10:15 itibarıyla 15.165,60 seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde -0.17'lik bir değişim gözlemlendi. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor. Ekonomik dalgalanmalar da bu belirsizliği artırıyor. Önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren BIST 30, Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtıyor. Bu endeks, yatırımcı davranışlarını da etkilemektedir. Piyasalardaki genel gidişat, makroekonomik verilerle şekilleniyor.

BIST 50 Durumu
14 Ekim 2026'da BIST 50, 10:15 itibarıyla 11.426,67 puandan işlem görmekte. Gün içerisinde -0.15'lik bir düşüş kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Piyasalardaki dalgalanmanın etkileri hissedilir hale geldi. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir endeks. Küresel ekonomik gelişmelere karşı duyarlı bir yapısı var. Ticaret savaşları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler, bu endeksi etkileyebilir.

BIST 100 Gözlemi
14 Ekim 2026'da BIST 100, 10:15 itibarıyla 12.231,97 seviyesinde. Günlük değişim -0.15 olarak kaydedildi. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtıyor. Piyasaların genel havasıyla yakından ilişkilidir. Bugünkü hafif düşüş, yatırımcıların macera arayışının göstergesi. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmelere dair belirsizlikler de önemli bir etkendir. Ekonomik verilerin piyasalara etkisini izlemek, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.

Borsa İstanbul açıldı 14 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş altın için saat 15.30'u işaret etti: 'Görebiliriz'İslam Memiş altın için saat 15.30'u işaret etti: 'Görebiliriz'
Bir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyorBir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
HEKTSNSE
0
2.379.999.997,44
% 0
03:00
AKBNK
67.85
2.054.473.568,15
% -1.31
11:02
THYAO
282.5
1.708.245.108,00
% -1.31
11:02
ASELS
344.75
1.637.070.538,25
% -1.71
11:02
TUPRS
391.75
1.599.623.946,50
% 1.56
11:02
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.