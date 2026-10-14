Borsa İstanbul açıldı 14 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

14 Ekim 2026'da BIST 30, 10:15 itibarıyla 15.165,60 seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde -0.17'lik bir değişim gözlemlendi. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor. Ekonomik dalgalanmalar da bu belirsizliği artırıyor. Önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren BIST 30, Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtıyor. Bu endeks, yatırımcı davranışlarını da etkilemektedir. Piyasalardaki genel gidişat, makroekonomik verilerle şekilleniyor.

BIST 50 Durumu

14 Ekim 2026'da BIST 50, 10:15 itibarıyla 11.426,67 puandan işlem görmekte. Gün içerisinde -0.15'lik bir düşüş kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Piyasalardaki dalgalanmanın etkileri hissedilir hale geldi. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir endeks. Küresel ekonomik gelişmelere karşı duyarlı bir yapısı var. Ticaret savaşları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler, bu endeksi etkileyebilir.

BIST 100 Gözlemi

14 Ekim 2026'da BIST 100, 10:15 itibarıyla 12.231,97 seviyesinde. Günlük değişim -0.15 olarak kaydedildi. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtıyor. Piyasaların genel havasıyla yakından ilişkilidir. Bugünkü hafif düşüş, yatırımcıların macera arayışının göstergesi. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmelere dair belirsizlikler de önemli bir etkendir. Ekonomik verilerin piyasalara etkisini izlemek, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.