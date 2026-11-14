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Borsa İstanbul açıldı 14 Kasım Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 14 Kasım 2026 tarihinde önemli artışlar kaydetti. BIST 30 endeksi 14.844,74 puana, BIST 50 endeksi 11.129,36 puana ve BIST 100 endeksi 11.842,82 puana ulaştı. Yatırımcı güveninin arttığı bu süreçte, günlük artışlar sırasıyla %0,2 ve %0,27 olarak gerçekleşti. Piyasanın olumlu gidişatı, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 14 Kasım Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Cansu Çamcı

BIST 30 endeksi, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15’te 14.844,74 puana ulaşmıştır. Günlük artışı %0,2 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını takip eder. Piyasanın genel gidişatı hakkında önemli bir gösterge sunmaktadır. Son zamanlarda yaşanan hafif yükseliş, yatırımcıların güvenini arttırmıştır. Bu durum, piyasanın olumlu bir seyir izlediğini göstermektedir.

BIST 50 endeksi, aynı gün saat 10:15 itibarıyla 11.129,36 puana çıkmıştır. Günlük artışı ise %0,27 olarak gerçekleşmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 50 hissesini temsil etmektedir. Şirketlerin durumunu yansıtır. Geniş bir yatırımcı kitlesi için önemli bir referans noktasıdır. Yatırımcılar için fırsatlar sunan bu yükseliş, piyasanın dinamik yapısından kaynaklanmaktadır.

BIST 100 endeksi, 14 Kasım sabahında saat 10:15’te 11.842,82 puanda işlem görmektedir. Günlük artışı %0,27’dir. BIST 100, Türkiye'nin borsa piyasasındaki en büyük 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcıların genel ekonomik durumu ve piyasa trendlerini analiz etmelerine olanak tanır. Bugünkü artış, yatırımcı güveninin yüksek olduğunu göstermektedir. İlerleyen günlerde piyasalarda daha fazla hareketlilik beklenmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 14 Kasım Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
345.5
12.668.569.293,00
% 0.22
18:10
ASTOR
163.8
10.283.177.167,30
% -7.56
18:10
THYAO
320.25
9.504.155.459,75
% 0.39
18:10
TUPRS
359
8.901.255.544,00
% 0.56
18:10
KCHOL
207.5
7.724.117.364,80
% -0.34
18:10
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