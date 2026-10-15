Borsa İstanbul açıldı 15 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

15 Ekim 2026'da BIST 30 endeksi, 10:15'te 14.958,26 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0,6'lık bir düşüş kaydedildi. Global piyasalardaki sarsıntılar, en büyük 30 şirketin performansını etkiliyor. Ekonomik veriler karışık sinyaller veriyor. BIST 30'un nasıl bir yön izleyeceği önemli bir soru. Yatırımcılar bu durumu merakla bekliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 15 Ekim 2026'da 10:15'te 11.260,75 seviyesine geriledi. Bu düşüş, %0,58 oranında gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanma bu durumla ilişkilidir. BIST 50'de yer alan hisse senetleri, piyasa dinamiklerinden etkileniyor. Kısa vadeli dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bu gelişmeler belirsizlikleri artırıyor. Yatırımcı yelpazesi üzerinde de etkisi hissediliyor.

BIST 100 Durumu

15 Ekim 2026'da BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.052,94 puanla işlem görmekte. Günlük bazda %0,54'lük bir gerileme söz konusu. Yerel ve uluslararası piyasalardaki genel olumsuz hava ile uyumlu. Endeksin gelecekteki yönü, piyasa oyuncularının kararları ile belirlenecek.