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Borsa İstanbul açıldı 15 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 15 Ekim 2026 itibarıyla düşüşler yaşadı. BIST 30 endeksi %0,6, BIST 50 %0,58 ve BIST 100 %0,54 oranında geriledi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler, yatırımcıların karar süreçlerini etkiliyor. Endekslerin gelecekteki yönünü ise piyasa dinamikleri belirleyecek.

Borsa İstanbul açıldı 15 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

15 Ekim 2026'da BIST 30 endeksi, 10:15'te 14.958,26 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0,6'lık bir düşüş kaydedildi. Global piyasalardaki sarsıntılar, en büyük 30 şirketin performansını etkiliyor. Ekonomik veriler karışık sinyaller veriyor. BIST 30'un nasıl bir yön izleyeceği önemli bir soru. Yatırımcılar bu durumu merakla bekliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 15 Ekim 2026'da 10:15'te 11.260,75 seviyesine geriledi. Bu düşüş, %0,58 oranında gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanma bu durumla ilişkilidir. BIST 50'de yer alan hisse senetleri, piyasa dinamiklerinden etkileniyor. Kısa vadeli dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bu gelişmeler belirsizlikleri artırıyor. Yatırımcı yelpazesi üzerinde de etkisi hissediliyor.

BIST 100 Durumu

15 Ekim 2026'da BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.052,94 puanla işlem görmekte. Günlük bazda %0,54'lük bir gerileme söz konusu. Yerel ve uluslararası piyasalardaki genel olumsuz hava ile uyumlu. Endeksin gelecekteki yönü, piyasa oyuncularının kararları ile belirlenecek.

Borsa İstanbul açıldı 15 Ekim Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
281
691.505.509,25
% 0.63
10:12
AKBNK
66.95
650.677.240,95
% -0.22
10:12
ASTOR
190
558.787.674,50
% -0.42
10:12
ASELS
344
558.166.975,00
% -1.15
10:12
YKBNK
36.04
396.040.119,80
% 0.28
10:12
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