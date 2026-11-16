Borsa İstanbul açıldı 16 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15'te 14.786,89 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde %0,39 oranında bir düşüş yaşandı. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, makroekonomik verilerin etkisi de göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcılar, bu dönemde temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle büyük piyasa değerine sahip şirketlerin performansı endeks üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 16 Kasım 2026'da 10:15'te 11.091,80 puan seviyesinde bulunuyor. Gün içerisinde %0,34'lük bir düşüş gösterdi. Bu durum, yatırımcıların kar realizasyonlarına gitmesiyle ilişkilidir. Global piyasalardaki olumsuz hava da etkili. Endeks, bankacılık ve sanayi sektörlerindeki gelişmelere duyarlı. Bu durum, yatırımcıların stratejik pozisyon almalarını zorlaştırıyor.

BIST 100 Analizi

16 Kasım 2026'da BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 11.808,77 puandan işlem görmekte. Gün, %0,29 oranında bir düşüşle başladı. Bu düşüş, yatırımcıların risk iştahındaki daralmaya bağlı olabilir. Geçtiğimiz günlerde gelen olumsuz ekonomik veriler de etkili. Piyasa katılımcıları, iç dinamikler ve dış ticaret verileri arasında bir denge kurmak zorunda. Bu denge, endeksin gelecekteki yönü üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır.