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Borsa İstanbul açıldı 17 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

17 Ekim 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde önemli düşüşler yaşandı. BIST 30 endeksi 14.558,43 seviyesine gerilerken, BIST 50 10.957,90'a, BIST 100 ise 11.721,72'ye düştü. Günlük değişim oranları sırasıyla -2.86, -2.87 ve -2.89 olarak kaydedildi. Negatif piyasa koşulları ve makroekonomik göstergelerin etkisi, yatırımcıların endişelerini artırdı. Piyasanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Borsa İstanbul açıldı 17 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

17 Ekim 2026'da BIST 30, saat 10:15'te 14.558,43 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -2.86 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yaratmaktadır. Piyasanın yönü konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmaktadır. Genel piyasa koşulları, makroekonomik göstergelerin etkisiyle negatif bir eğilim oluşturmuştur. Bu durum, yatırımcılar için bir alarm zillerini çalmaktadır.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 17 Ekim 2026'da saat 10:15'te 10.957,90 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı -2.87 olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasa katılımcılarını daha dikkatli hisse senedi seçimleri yapmaya yönlendirmektedir. Endeksin aşağı yönlü hareketine neden olan olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Sektörel bazda sorunlar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 17 Ekim 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.721,72 seviyesine düşmüştür. Günlük değişim oranı -2.89 olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, piyasa dinamiklerinin kırılgan hâl aldığını göstermektedir. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verileri dikkatle takip etmektedir. Olası politika değişiklikleri de merak edilmektedir. Piyasalarda yaşanan dalgalanmanın yönü, belirsizliğini korumaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 17 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
340.25
13.261.090.575,75
% -3.06
18:10
ASTOR
164.9
11.552.415.300,20
% -9.99
18:10
AKBNK
66.85
7.915.516.092,95
% -1.69
18:10
BIMAS
381
7.611.524.163,00
% -5.11
18:10
THYAO
273.5
7.205.054.930,50
% -1.17
18:10
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