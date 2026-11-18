BIST 30

18 Kasım 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 14.597,31 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0,12 olarak kaydedildi. Bu durum, endeksin önceki günlere göre hafif bir gerileme yaşadığını gösteriyor. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen 30 halka açık şirketinin performansını yansıtır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasa dinamikleri, endeksin hareketlerini etkiliyor. Yatırımcılar açısından, bu veriler stratejik karar alma süreçlerinde dikkate alınmalıdır.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 18 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.956,21 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim oranı -0,02 olarak belirlendi. Bu durum, endeksin genel olarak yatay bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtır. Bu endeks, yatırımcılara piyasa trendleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ekonomik gelişmeler ve global piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 50’nin performansını etkileyen faktörlerdir.

BIST 100

18 Kasım 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 11.656,67 seviyesine gerileyerek -0,04 günlük değişim kaydetti. Bu performans, endeksin son günlerdeki dalgalı seyrinin sürdüğünü gösteriyor. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisse senetlerini içermektedir. Bu nedenle, piyasa genelinin sağlığı hakkında önemli bir barometre niteliği taşır. Global ekonomik koşullar ve iç piyasa dinamikleri, bu endeksin yönünde belirleyici rol oynar.