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Borsa İstanbul açıldı 19 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

19 Ekim 2026 tarihli veriler, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin gün içindeki performanslarını ortaya koymaktadır. BIST 30 endeksi 14.585,86 puanda, BIST 50 ise 10.978,82 puan seviyesinde işlem görmektedir. BIST 100 endeksi ise 11.745,68 puana ulaşmıştır. Tüm endekslerdeki hafif artış, piyasalardaki olumlu hava ve yatırımcı güveninin yükseldiğini göstermektedir. Bu durum, Türkiye ekonomisinin genel göstergeleri açısından önemli bir işaret sunmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 19 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

19 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 14.585,86 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,19 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif yukarı yönlü hareket, yatırımcıların piyasa üzerinde olumlu bir hisse senedi deneyimi yaşadığını göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içeren bir endekstir. Ekonomideki genel yönelimler hakkında önemli bir gösterge olmuştur. Özellikle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi, piyasa dengesinin nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olabilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.978,82 puan seviyesindedir. Endeksin günlük değişim oranı %0,19 olarak belirlenmiştir. Bu durum, BIST 50'nin piyasalardaki genel olumlu havadan etkilendiğini gösteriyor. Yatırımcıların hisse senetlerine olan güveni artmıştır. Ekonomik göstergelerin ve şirket karlılıklarının beklentiler doğrultusunda ilerlemesi, BIST 50'deki bu pozitif yükselişin nedenleri arasındadır.

BIST 100 Analizi

19 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 100 endeksi 11.745,68 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,2 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, Türkiye'nin genel ekonomik perspektifini yansıtmaktadır. Yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmeye başladığını göstermektedir. BIST 100, birçok sektörü barındırarak geniş bir piyasa yelpazesini temsil etmektedir. Yatırımcıların bu endekse bakış açısı, ülke ekonomisinin genel sağlığı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Piyasalardaki bu duraklama sürecinde nihai kararlar büyük önem taşımaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 19 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
335.25
2.687.174.647,75
% -1.47
10:42
ASTOR
157.4
2.662.153.395,50
% -4.55
10:42
THYAO
270
1.359.125.089,50
% -1.28
10:42
AKBNK
66.8
1.181.918.568,00
% -0.07
10:42
GARAN
131.6
1.153.219.496,70
% 0.08
10:42
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