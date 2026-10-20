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Borsa İstanbul açıldı 20 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 20 Ekim 2026'da sabah saat 10:15 itibarıyla 14.342,12 puan seviyesine ulaşarak %0,85 artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların piyasa güveninde yaşanan artışı yansıtıyor. BIST 50 endeksi ise 10.747,58 puanda %0,51 artışla orta ölçekli şirketlerin dengeli büyümesini ortaya koyuyor. BIST 100, 11.506,47 puanda işlem görüyor ve Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendiren yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Borsa İstanbul açıldı 20 Ekim Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Değişimi ve Piyasa Eğilimleri
20 Ekim 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 14.342,12 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içindeki artış %0,85'tir. Bu artış, yatırımcıların piyasa güveninin artmasıyla ilişkilidir. Şirket karları, genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmektedir. BIST 30’un performansı, büyük ölçekli şirketler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, piyasa içerisindeki dinamik değişiklikleri gözler önüne sermektedir. Yatırımcılar yine bu güçlü şirketlerin performanslarını dikkate almaktadır.

BIST 50 Endeksi ve Yatırımcı Davranışları
BIST 50 endeksi, 20 Ekim 2026 itibarıyla saat 10:15'te 10.747,58 puan seviyesinde yer alıyor. Gün içindeki değişim %0,51 oranında bir artış olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, orta ölçekli şirketlerin stabil büyüme gerçekleştirdiğini göstermektedir. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarına karşı temkinli bir yaklaşım benimsemektedir. Bu nedenle BIST 50’ye olan ilgi devam etmektedir. Endeks, artan volatiliteye rağmen güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, risk yönetimi stratejilerine odaklanmaya neden olmaktadır.

BIST 100 Endeksi ve Genel Piyasa Analizi
20 Ekim 2026'da saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 11.506,47 puanla işlem görmektedir. Gün içindeki değişim %0,67 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin genel ekonomik durumu ile dış piyasalar üzerindeki olumlu gelişmeleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar BIST 100’ün çeşitlilik ve likidite avantajlarını göz önünde bulundurmaktadır. Uzun vadeli yatırımlara yönelmektedirler. Endeks, genel piyasa trendlerinin bir barometresi olarak değerlendirilmektedir. BIST 100, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 20 Ekim Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
321
2.112.646.775,00
% -0.39
10:32
TUPRS
352
1.280.966.750,50
% -1.33
10:32
KCHOL
199.2
1.072.728.125,50
% -1.82
10:32
AKBNK
66.65
958.571.417,35
% -0.74
10:32
SAHOL
87
880.277.708,60
% 1.69
10:32
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