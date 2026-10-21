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Borsa İstanbul açıldı 21 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

21 Ekim 2026 tarihinde BIST endeksleri gerileme gösterdi. BIST 30 endeksi 14.595,71, BIST 50 endeksi 10.972,77 ve BIST 100 endeksi 11.733,26 seviyelerine düştü. BIST 30 ve BIST 100'de yüzde 0.55, BIST 50'de ise yüzde 0.59 oranında azalma yaşandı. Piyasalardaki belirsizlikler ve küresel gelişmeler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Endekslerin geleceği merak ediliyor.

Borsa İstanbul açıldı 21 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 14.595,71 (-0.55%) - 21 Ekim 2026, 10:15

21 Ekim 2026 sabahı BIST 30 endeksi 14.595,71 seviyesine geriledi. Bu, önceki güne göre yüzde 0.55 oranında bir düşüştür. Son dönemde piyasalardaki belirsizlikler etkili olmuştur. Yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Bu durum, büyük piyasa oyuncularının davranışlarını etkilemektedir. Endeksin aşağı yönlü hareket etmesine sebep olmaktadır. BIST 30’un piyasa dinamikleri ve makroekonomik verilerle nasıl şekilleneceği merak konusudur.

BIST 50: 10.972,77 (-0.59%) - 21 Ekim 2026, 10:15

BIST 50 endeksi, 21 Ekim 2026 tarihinde 10.972,77 seviyesine geriledi. Önceki güne göre yüzde 0.59’luk bir düşüş göstermiştir. Piyasalardaki dalgalanma ve küresel gelişmeler etkili olmuştur. BIST 50'deki bu gerileme yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırmaktadır. Endeks, büyük ve orta ölçekli şirketlerle birlikte işlem görmektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak farklı tepkiler vermektedir. Yatırımcılar bu göstergeyi dikkatle takip etmektedir.

BIST 100: 11.733,26 (-0.55%) - 21 Ekim 2026, 10:15

21 Ekim 2026 sabahında BIST 100 endeksi 11.733,26 seviyesinde işlem görmüştür. Bu, yüzde 0.55 oranında bir azalma kaydetmiştir. Düşüş, global piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yerel ekonomik verilerle gerçekleşmiştir. Piyasa katılımcıları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörleri analiz etmeye devam etmektedir. BIST 100, Türk borsasının genel sağlığını gösteren önemli bir barometredir. Yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 21 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
351.25
5.517.391.539,00
% 2.48
11:32
TUPRS
358.5
2.145.855.582,00
% -0.97
11:33
THYAO
269.5
1.749.284.629,25
% -1.46
11:32
ASTOR
158.7
1.743.566.538,50
% -4.34
11:32
AKBNK
67.8
1.713.223.510,55
% -0.73
11:33
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