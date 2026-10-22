Borsa İstanbul açıldı 22 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla, BIST 30 endeksi 14.430,21 seviyesine geriledi. Günlük değişim %0,23'lük bir kayıp olarak kaydedildi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Yerel ekonomik gelişmeler de aynı şekilde etkili oluyor. Bu durum, BIST 30'un performansını etkileyen faktörlerden biri. Yüksek kaliteli ve temettü veren şirketlerden oluşan endeks, yatırımcılar için stratejik bir gösterge olma özelliğini koruyor. Genel piyasa trendlerinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi 22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.819,58 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim %0,32'lik bir düşüş olarak kaydedildi. Moderat ekonomik verilere bağlı olarak, bu düşüş yatırımcıların risk algısını artırıyor. Global borsa hareketleri de piyasa dinamiklerini etkilemektedir. Orta büyüklükteki şirketleri kapsayan BIST 50, yerel yatırımcılar açısından dikkatle takip ediliyor. Şirketlerin performansları ve sektörel gelişmeler, yatırım kararlarını şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.

BIST 100

22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te, BIST 100 endeksi 11.543,88 seviyesine geriledi. Günlük değişim %0,29'luk bir kayıp olarak belirtildi. Yatırımcılar, global piyasalardaki belirsizlikleri dikkate alıyor. Yerel ekonomik faktörler de temkinli bir yaklaşım sergilenmesine neden oluyor. BIST 100, geniş bir yelpazeye sahip şirketleri kapsıyor. Türkiye'nin ekonomik görünümünü temsil eden önemli bir endeks olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel faktörler arasında sektörel performanslar bulunuyor. Makroekonomik göstergeler ise, ileriye dönük stratejik kararlar almakta belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.