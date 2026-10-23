FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 23 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 23 Ekim 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda önemli verilere sahip. BIST 30 endeksi, 14.034,30 seviyesinde %0,17'lik bir günlük değişim ile güçlü bir performans gösteriyor. BIST 50, %0,15 değişimle orta ölçekli şirketlerin rüzgarını arkasında hissediyor. BIST 100 ise %0,12’lik artışla Türkiye’nin ekonomik sağlığını yansıtan öne çıkan bir gösterge olma özelliğini sürdürüyor.

Borsa İstanbul açıldı 23 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Borsa İstanbul'un Öncü Endeksi

BIST 30 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 14.034,30 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,17 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, endeksin piyasalardaki genel eğilimle uyumlu olarak güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 şirketini içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Yüksek performans gösteren şirketler ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, endeksin pozitif seyrini de desteklemektedir.

BIST 50: Orta Büyüklükteki Şirketlerin Rüzgârı

BIST 50 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 10.531,71 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,15 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen orta ölçekli şirketlerini barındırıyor. Bu durum, ekonomik dinamiklere duyarlılığı ön plana çıkarıyor. Yatırımcılar, BIST 50’nin sunduğu çeşitlilik sayesinde risklerini daha iyi yönetebilir. Endeksin hafif pozitif değişimi, piyasa güveninin arttığını göstermektedir.

BIST 100: Genel Piyasa Performansı

BIST 100 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 11.234,39 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,12 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yer aldığı kapsamlı bir endeks olarak öne çıkmaktadır. Bu endeks, ülke ekonomisinin genel sağlığını yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Bugünkü değer, piyasalardaki iyimser havasını ve büyük şirketlere olan ilgiyi ortaya koymaktadır. Ayrıca, BIST 100'ün hafif pozitif değişimi, yatırımcıların piyasaya olan güveninin sürdüğünü belirtmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 23 Ekim Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitkisel üretimin bu yıl tahıl ve meyvede artması bekleniyorBitkisel üretimin bu yıl tahıl ve meyvede artması bekleniyor
Kredi kartı ekstreniz yüzünden hiç beklemediğiniz bir telefon alabilirsinizKredi kartı ekstreniz yüzünden hiç beklemediğiniz bir telefon alabilirsiniz

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
324.75
2.827.431.389,25
% -3.99
10:32
AKBNK
64
2.042.138.878,35
% -0.93
10:32
THYAO
255.25
2.003.323.365,75
% -1.45
10:32
EREGL
32.06
1.406.829.911,92
% -8.66
10:32
YKBNK
35.06
1.303.728.835,16
% -0.74
10:32
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.