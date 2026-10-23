Borsa İstanbul açıldı 23 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Borsa İstanbul'un Öncü Endeksi

BIST 30 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 14.034,30 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,17 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, endeksin piyasalardaki genel eğilimle uyumlu olarak güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 şirketini içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Yüksek performans gösteren şirketler ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, endeksin pozitif seyrini de desteklemektedir.

BIST 50: Orta Büyüklükteki Şirketlerin Rüzgârı

BIST 50 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 10.531,71 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,15 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen orta ölçekli şirketlerini barındırıyor. Bu durum, ekonomik dinamiklere duyarlılığı ön plana çıkarıyor. Yatırımcılar, BIST 50’nin sunduğu çeşitlilik sayesinde risklerini daha iyi yönetebilir. Endeksin hafif pozitif değişimi, piyasa güveninin arttığını göstermektedir.

BIST 100: Genel Piyasa Performansı

BIST 100 endeksi, 23 Ekim 2026 tarihinde 10:15'te 11.234,39 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim %0,12 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yer aldığı kapsamlı bir endeks olarak öne çıkmaktadır. Bu endeks, ülke ekonomisinin genel sağlığını yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Bugünkü değer, piyasalardaki iyimser havasını ve büyük şirketlere olan ilgiyi ortaya koymaktadır. Ayrıca, BIST 100'ün hafif pozitif değişimi, yatırımcıların piyasaya olan güveninin sürdüğünü belirtmektedir.