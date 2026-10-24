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Borsa İstanbul açıldı 24 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

24 Ekim 2026 sabahı BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri günlük değişimle düşüş göstermiştir. BIST 30 endeksi 13.874,24 seviyesine inerken, BIST 50 ve BIST 100 de sırasıyla 10.419,25 ve 11.116,99 seviyelerinde işlem görmektedir. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilemekte. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik görünümünü etkileyen önemli bir süreç olarak değerlendirilmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 24 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

24 Ekim 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.874,24 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi -0.98 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı temkinli. Bu durum, büyük şirketlerin hisse senetlerinde gözlemlenen baskıyı yansıtıyor. Yatırımcılar açısından önemli bir süreçteyiz. Dikkatlice izlenmesi gereken bir dönemdesiniz.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 24 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te 10.419,25 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim -0.92 olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar artık daha temkinli hale geldi. BIST 50, önemli hisse senetlerini içeriyor. Bu nedenle genel ekonomik görünüm hakkında bilgi veriyor. Bu seviyelerdeki hareketler yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini işaret ediyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi 24 Ekim 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.116,99 seviyesini görmüştür. Günlük değişim -0.92’lik bir performans sergilemiştir. Bu durum, borsa endekslerinin koronavirüs pandemisi sonrası toparlanma sürecindeki zorlukları yansıtıyor. BIST 100, Türkiye’nin ekonomik sağlığı için önemli bir barometre işlevi görüyor. Mevcut dalgalanmalar, yatırımcılar için risk yönetimini ön plana çıkaran bir dönem olduğunu gösteriyor.

Borsa İstanbul açıldı 24 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338
18.310.261.509,25
% -0.07
18:10
AKBNK
63.35
12.647.048.333,55
% -1.93
18:10
THYAO
258
11.844.189.839,15
% -0.39
18:10
EREGL
31.6
10.295.998.826,42
% -9.97
18:10
YKBNK
34.68
8.709.740.946,92
% -1.81
18:10
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