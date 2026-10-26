Borsa İstanbul açıldı 26 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

26 Ekim 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 13.976,26 seviyesinden işlem görmekte. Bugünkü değişim oranı %0,74 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisselerini içermektedir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Yükselen değer, piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle şekillenmektedir. Güçlü şirket performansları da dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, bu durumu takip etmektedir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15’te 10.481,18 seviyesine ulaşmıştır. Bu seviyede %0,59’luk bir günlük artış gözlemlenmiştir. Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin hisselerini içeren bir endekstir. Yatırımcılar, piyasa trendlerini takip etmekte ve bu endeksi değerlendirmektedir. Artan işlem hacmi, güçlü ekonomik veriler ve BIST 50’nin yükselişi birbirini desteklemektedir. Yatırımcılar, bu endeksi kullanarak portföylerini çeşitlendirebilirler.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.180,31 seviyesine çıkmıştır. Bu endeks, %0,57 oranında bir artış yaşamıştır. BIST 100, Türkiye’nin borsa değerinin büyük çoğunluğunu temsil eden 100 şirketin hisselerini içermektedir. Bu durum, piyasa hareketlerini yansıtan önemli bir gösterge olma niteliğindedir. Bugünkü artış, piyasalardaki olumlu beklentilerin yansıması olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların güvenini pekiştirmekte ve borsa genelinde olumlu bir seyrin habercisi olabilir.