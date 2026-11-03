FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 3 Kasım Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 3 Kasım 2026'da olumsuz günlük değişim oranlarıyla işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel gelişmeler, yatırımcılar için dikkatli olma gerekliliğini artırıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar karşısında uzun vadeli stratejilerle hareket eden yatırımcılar, fırsatlar yakalamak adına kapsamlı analizler yapmak zorundadır. Yatırım kararları, sektörel bazda değerlendirilmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 3 Kasım Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

BIST 30 endeksi, 3 Kasım 2026'da 13.630,77 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,48 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalıdır. Küresel ekonomik belirsizlikler, BIST 30'u olumsuz etkilemektedir. Yerel gelişmeler de bu durumu pekiştirmektedir. Uzun vadeli stratejilerle hareket eden yatırımcılar, toparlanma beklemektedir. Belirli sektörlerde fırsatlar yaratma olasılığı bulunmaktadır.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 3 Kasım 2026 sabahında 10.240,82 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,46 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında temkinlilik yaratmıştır. Ekonomik veriler, tüm dünyayı etkileyen enflasyonist baskılarla ilişkilidir. Yatırımcılar, hisse seçimlerinde dikkatli olmalıdır. Sektör bazında analizler yapmak önemlidir. Gelecekte potansiyel kazanç sağlayabilecek alanlara yönelmek akıllıca bir stratejidir.

BIST 100 Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, 3 Kasım 2026 sabahında 10.921,12 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,37 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, piyasalarda karışık bir tablo ortaya koymaktadır. Yatırımcıların daha kapsamlı analiz yapması gerekmektedir. İç piyasadaki dalgalanmalar, uluslararası etkilere hazırlıklı olunmasını gerektiriyor. Yatırımcılar, piyasa trendlerini izlemeli ve stratejilerini güncellemelidir.

Borsa İstanbul açıldı 3 Kasım Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 3 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 3 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
258.25
558.362.841,25
% -1.05
10:02
AKBNK
61.85
517.271.585,45
% -2.29
10:02
ASELS
342.25
338.900.485,00
% 0
10:02
YKBNK
34.64
334.224.059,18
% -2.81
10:02
GARAN
125.7
309.892.521,90
% -2.78
10:02
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.