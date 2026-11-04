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Borsa İstanbul açıldı 4 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 4 Kasım 2026 tarihinde pozitif bir seyir izledi. BIST 100 %1,22 artışla 11.157,96 seviyesinde işlem gördü. Güçlü ekonomik veriler ve yatırımcı güveni, endekslerdeki yükselişi destekledi.

Borsa İstanbul açıldı 4 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
4 Kasım 2026'da BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 13.960,31 seviyesindeydi. Endeks, günlük bazda %1,5 değer kazandı. Lider şirketlerin performansları, BIST 30'un pozitif seyrinde etkili oldu. Güçlü piyasa atmosferi endeksi yukarı taşıdı. Olumlu ekonomik veriler de yükselişte önemli rol oynadı.

BIST 50
Aynı gün BIST 50 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 10.462,79 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %1,28 olarak kaydedildi. Geniş yatırımcı tabanı, hisselerdeki yükseliş trendine ilgi gösterdi. Alım talepleri, bu yükselişi destekledi.

BIST 100
4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 11.157,96 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişimi %1,22 olarak belirlendi. Piyasalardaki pozitif hava bu artışla birlikte izlendi. BIST 100, yatırımcı güveninin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Farklı sektörlerden gelen olumlu verilerle desteklenmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 4 Kasım Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
354
2.844.548.850,00
% 3.36
10:22
THYAO
271
1.803.652.562,75
% 2.26
10:22
YKBNK
35
1.267.569.163,98
% 0.86
10:22
AKBNK
63.05
1.247.773.749,00
% 1.29
10:22
SASA
1.59
1.072.945.742,74
% 6
10:22
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