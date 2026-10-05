FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 5 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 15.361,58 seviyesinde işlem görerek %1,03'lük bir günlük artış göstermiştir. Bu yükseliş, piyasalardaki olumlu hava ve yatırımcıların yüksek performans gösteren sektörlere olan ilgisiyle bağlantılıdır. BIST 50 endeksi ise 11.559,46 seviyesine ulaşarak, yatırımcılara daha geniş bir yelpazede yatırım fırsatları sunmaktadır. Ayrıca, BIST 100 endeksi 12.382,37 seviyesinde işlem görerek Türk borsasında dengeli büyümeyi yansıtmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 5 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
05 Ekim 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.361,58 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %1,03 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, piyasalardaki olumlu havayı yansıtmaktadır. Yatırımcıların belli sektörlerdeki yüksek performansa ilgisi artmıştır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük şirketlerini barındırmaktadır. Ekonominin genel sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar, bu gelişmelere dikkat ederek portföylerini daha dinamik bir şekilde yönetebilir.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 05 Ekim 2026 tarihinde 11.559,46 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,91 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların daha geniş bir yelpazedeki şirketlere yöneldiğini göstermektedir. Piyasa beklentileri olumlu yönde şekillenmektedir. BIST 50, Türk sermaye piyasalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu endeks, yatırımcılara büyüme ve çeşitlendirme fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmektedir.

BIST 100 Gözlemi
BIST 100 endeksi, 05 Ekim 2026 tarihinde 12.382,37 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,91 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, Türk borsasındaki dengeli büyümeyi göstermektedir. Sektörel çeşitliliği de ortaya çıkarmaktadır. Yatırımcılar için BIST 100 geniş bir endeks sunmaktadır. Bu, farklı sektörlerdeki yatırımların performansını takip etme imkanı sağlamaktadır. Borsa İstanbul'un en geniş kapsamlı endeksi olarak önemli bir gösterge niteliğindedir. Ekonomik dinamizmi ve piyasa trendlerini yansıtmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 5 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
377.5
3.870.247.493,75
% 4.07
10:22
AKBNK
68.95
3.017.833.331,40
% 2.76
10:22
ASTOR
210.2
2.317.455.898,50
% -4.45
10:20
THYAO
292.5
1.540.942.242,50
% 0.17
10:22
ISCTR
12.73
1.483.088.733,71
% 2.25
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti

Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti

Otomobil pazarında tablo değişti!

Otomobil pazarında tablo değişti!

İstanbullular dikkat! Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbullular dikkat! Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.