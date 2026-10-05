Borsa İstanbul açıldı 5 Ekim Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

05 Ekim 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.361,58 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %1,03 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, piyasalardaki olumlu havayı yansıtmaktadır. Yatırımcıların belli sektörlerdeki yüksek performansa ilgisi artmıştır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük şirketlerini barındırmaktadır. Ekonominin genel sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar, bu gelişmelere dikkat ederek portföylerini daha dinamik bir şekilde yönetebilir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 05 Ekim 2026 tarihinde 11.559,46 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,91 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların daha geniş bir yelpazedeki şirketlere yöneldiğini göstermektedir. Piyasa beklentileri olumlu yönde şekillenmektedir. BIST 50, Türk sermaye piyasalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu endeks, yatırımcılara büyüme ve çeşitlendirme fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmektedir.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi, 05 Ekim 2026 tarihinde 12.382,37 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,91 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, Türk borsasındaki dengeli büyümeyi göstermektedir. Sektörel çeşitliliği de ortaya çıkarmaktadır. Yatırımcılar için BIST 100 geniş bir endeks sunmaktadır. Bu, farklı sektörlerdeki yatırımların performansını takip etme imkanı sağlamaktadır. Borsa İstanbul'un en geniş kapsamlı endeksi olarak önemli bir gösterge niteliğindedir. Ekonomik dinamizmi ve piyasa trendlerini yansıtmaktadır.