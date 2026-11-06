FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 6 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 06 Kasım 2026 sabah saatlerinde negatif bir seyir izlemektedir. BIST 30 endeksi 13.978,66 puanda, BIST 50 endeksi 10.501,01 puanda ve BIST 100 endeksi 11.238,75 puanda işlem görmektedir. Her üç endekste yaşanan düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin yanı sıra küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar için risk yönetimi stratejileri geliştirme gerekliliğini arttırmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 6 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

6 Kasım 2026 itibarıyla, BIST 30 endeksi sabah saat 10:15'te 13.978,66 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,87 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini içermektedir. Bu endeks, başlıca sektörlerin performansını yansıtan önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Bugün yaşanan düşüş, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Küresel ekonomik dalgalanmalar da bu durumu etkileyen faktörlerden biridir. Yatırımcılar, stratejilerini gözden geçirmelidir. Risk yönetimi konusunda temkinli hareket etmek önemlidir.

BIST 50

BIST 50, 6 Kasım 2026 sabah saat 10:15'te 10.501,01 puan seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı % -0,9 olarak belirlenmiştir. BIST 50 endeksi, Türkiye'nin en büyük 50 şirketine ait hisselerin performansını takip etmektedir. Bu endeks, yatırımcılar için piyasa eğilimlerini değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü düşüş, yatırımcılar arasında kar satışlarına bağlı bir baskı yaratmaktadır. Bu durum, olası piyasa tekrarları için araştırma yapma ihtiyacını artırmaktadır. Yeni fırsatların önünü açabilecektir.

BIST 100

6 Kasım 2026'da, BIST 100 endeksi saat 10:15 itibarıyla 11.238,75 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,83 düzeyinde gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye borsa piyasasındaki tüm büyük hisseleri kapsayan geniş bir endeks olarak değerlendirilmektedir. Bugün kaydedilen düşüş, yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanabilir. Ayrıca, genel ekonomik göstergelerdeki belirsizliklerle de ilişkilendirilebilir. Yatırımcıların piyasa koşullarına göre stratejilerini yeniden gözden geçirmesi önem arz etmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 6 Kasım Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Levrek ve çipurayı geride bıraktı! İhracatta zirveye yerleşti Levrek ve çipurayı geride bıraktı! İhracatta zirveye yerleşti
Hizmet-ticaret sektörü geçen yıl 485 bin 413 terajul enerji tükettiHizmet-ticaret sektörü geçen yıl 485 bin 413 terajul enerji tüketti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
334.25
1.935.659.780,25
% 1.6
10:22
THYAO
290.5
1.332.261.283,50
% -2.19
10:22
ASTOR
151.9
1.252.673.667,80
% 1.74
10:22
AKBNK
65.8
1.041.457.693,05
% -2.08
10:22
TUPRS
334
889.786.006,00
% 0.68
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklamaya sevk kararı sonrası ağladı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklamaya sevk kararı sonrası ağladı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.