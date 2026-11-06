Borsa İstanbul açıldı 6 Kasım Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

6 Kasım 2026 itibarıyla, BIST 30 endeksi sabah saat 10:15'te 13.978,66 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,87 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini içermektedir. Bu endeks, başlıca sektörlerin performansını yansıtan önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Bugün yaşanan düşüş, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Küresel ekonomik dalgalanmalar da bu durumu etkileyen faktörlerden biridir. Yatırımcılar, stratejilerini gözden geçirmelidir. Risk yönetimi konusunda temkinli hareket etmek önemlidir.

BIST 50

BIST 50, 6 Kasım 2026 sabah saat 10:15'te 10.501,01 puan seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı % -0,9 olarak belirlenmiştir. BIST 50 endeksi, Türkiye'nin en büyük 50 şirketine ait hisselerin performansını takip etmektedir. Bu endeks, yatırımcılar için piyasa eğilimlerini değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü düşüş, yatırımcılar arasında kar satışlarına bağlı bir baskı yaratmaktadır. Bu durum, olası piyasa tekrarları için araştırma yapma ihtiyacını artırmaktadır. Yeni fırsatların önünü açabilecektir.

BIST 100

6 Kasım 2026'da, BIST 100 endeksi saat 10:15 itibarıyla 11.238,75 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı % -0,83 düzeyinde gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye borsa piyasasındaki tüm büyük hisseleri kapsayan geniş bir endeks olarak değerlendirilmektedir. Bugün kaydedilen düşüş, yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanabilir. Ayrıca, genel ekonomik göstergelerdeki belirsizliklerle de ilişkilendirilebilir. Yatırımcıların piyasa koşullarına göre stratejilerini yeniden gözden geçirmesi önem arz etmektedir.