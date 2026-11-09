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Borsa İstanbul açıldı 9 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 09 Kasım 2026 itibarıyla güçlü bir performans sergileyerek yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. BIST 30 endeksi 14.401,16 puan, BIST 50 endeksi 10.821,60 puan ve BIST 100 endeksi 11.559,31 puan seviyelerindedir. Piyasalardaki olumlu gelişmeler, sanayi ve hizmet sektörlerinde yaşanan artışla desteklenmektedir. Yatırımcılar, bu büyüme ivmesini değerlendirerek analizleri dikkatle takip etmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 9 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Aleyna Türkmen

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 9 Kasım 2026 itibarıyla 14.401,16 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,78 seviyesindedir. Bu olumlu durum, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. Piyasalara olan güveni pekiştirmektedir. BIST 30'un güçlü performansı, sanayi ve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinin hisselerindeki artışla desteklenmektedir. Yatırımcılar, bu gelişmeleri değerlendirirken dikkatli olmalıdır. Piyasaların gelecekteki yönünü belirleyecek olan analizleri takip etmek önemlidir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 9 Kasım 2026’da 10.821,60 puandan işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,7 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasalardaki genel iyimserliği yansıtmaktadır. Yatırımcıların güvenini göstermektedir. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle ekonomik dinamikler hakkında önemli bir gösterge işlevi görmektedir. Güçlü büyüme ivmesi yakalayan sektörel hisseler, endeksi destekleyen faktörler arasındadır. Pozitif endeks hareketleri, stratejik yatırımlar açısından büyük önem taşımaktadır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 11.559,31 puan seviyesindedir. Günlük değişimi %0,67 düzeyindedir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini temsil etmektedir. Ülke ekonomisinin genel görünümü hakkında önemli bilgiler sunar. Bugünkü artış, yerli ve uluslararası yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin arttığını göstermektedir. Hisse senedi piyasasındaki ivme, temel ekonomik verilere bağlıdır. Yatırımcılar, BIST 100 endeksini izlemeye devam etmelidir. Olası yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hazır olmalıdır.

Borsa İstanbul açıldı 9 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
342.75
904.938.246,50
% 1.56
10:02
ASELS
335.5
448.576.212,75
% 1.13
10:02
THYAO
299
417.543.283,50
% -0.08
10:02
BRSAN
696.5
355.303.051,00
% 2.13
10:02
KCHOL
209
256.914.252,50
% 1.41
10:02
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