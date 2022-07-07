FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa İstanbul'da bayram düzenlemesi

Borsa İstanbul'da bayram düzenlemesi

07.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, gelecek hafta cuma günü de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul'da bayram düzenlemesi

Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.

Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar, cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.

Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.

İŞTE PİYASA AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Öte yandan yarın güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda cuma günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar?3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar?
Herkesin aklı fikri orada: Fiyatlar düşecek mi?Herkesin aklı fikri orada: Fiyatlar düşecek mi?
Yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştıYeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı
Anahtar Kelimeler:
bist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı: '358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor'

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı: '358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor'

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.