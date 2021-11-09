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Borsa İstanbul güne rekorla başladı

09.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artarak 1.612,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,47 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.612,01 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,58 artışla günü 1.608,54 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırmıştı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve dış ticaret verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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