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Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: ‘Aynı senaryo devreye girebilir…’

13.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul geçen hafta çarşamba günü işlemleri durdurdu ve 15 Şubat’ta yeniden açılmasını öngörüyor. Ancak uzmanlar yatırımcıya yönelik doyurucu açıklama yapılmadan ve önlemler alınmadan açılışın yine aynı etkiyi yaratacağına dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: ‘Aynı senaryo devreye girebilir…’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısıyla boğuşan Türkiye’de, borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık kaldı. Çarşamba günü iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Piyasa bir yandan ilk iki gün yapılan işlemlerin geri alınmasını bir yandan da 15 Şubat günü açılıp açılmamasını tartışıyor.

‘BORSANIN AÇILIŞI ERTELENSİN’ TALEBİ

Uzmanlar ise yatırımcıya yönelik açıklamalar yapılmadan, şirketler etki analizi değerlendirmelerini açıklamadan, likidite ve makine işlemleri konusunda adımlar atılmadan borsanın açılmasının yanlış olduğunu dile getiriyor. 15 Şubat’ta açılışta yine aynı senaryonun devreye girebileceğini söyleyen piyasa uzmanlarının beklentisi Borsa İstanbul’un açılışının 5 iş günü daha ertelenmesi yönünde.

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UZMANLARDAN 5 ÖNERİ

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı haberde Borsa Uzmanları Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilik fonlarında hisse limiti yüzde 10'dan daha fazla bir düzeye çıkarılmalı. Açığa satışlarda piyasa şartları düzelinceye kadar yukarı adım kuralı devam etmeli. Algoritmik makinelerin işlem durumlar çok sıkı takip edilmeli. Virmanlı satış, ödünç işlemleri geçici olarak durdurulmalı. Borsa açılışından öne yetkili kurum yöneticilerinin bilgi verip yatırımcıyı sakinleştirecek bir basın toplantısı yapmalı” önerilerinde bulunuldu.


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Borsa İstanbul

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