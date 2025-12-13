FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 13 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 13 Aralık 2025'te %0.80 artışla 12.289,11 puanda işlem gördü. Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini yansıtan bu endeks, piyasa durumunu göstermekte. Benzer şekilde BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de gün içinde artışlar kaydetti.

Borsa İstanbul Özeti 13 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30
12 Aralık 2025 tarihind BIST 30 endeksi 12.289,11 puanda işlem gördü. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içermektedir. Endeks, piyasalardaki genel eğilimi yansıtır. Ayrıca, ekonomik istikrarı gösterme özelliği taşımaktadır. Günlük değişim oranı, yatırımcıların piyasa beklentilerini gösteren önemli bir parametre. Mevcut yükseliş, piyasa katılımcılarının ekonomik verileri olumlu değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Genel olarak, durum yatırımcılar için umut verici.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 13 Aralık 2025 tarihinde 9.826,55 puanla işlem görmekte. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 hisse senedini içermektedir. Bu endeks, yatırımcıların hisse senedi performansını izlemesine olanak tanır. Bugünkü artış, piyasa güveninin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik büyüme beklentileri de önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, bu yükselişlerin sürdürülebilirliğini merak ediyor. Ayrıca, ekonomik verilerin etkilerini dikkatle izlemeye devam ediyorlar.

BIST 100

12 Aralık 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.311,31 puana ulaştı. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 hisse senedini kapsamaktadır. Bu endeks, piyasa dinamiklerini ve risk algısını yansıtmaktadır. Ayrıca, yerel ekonomik gelişmeler de bu inancı güçlendirmektedir. Bu tür hareketler, analistlerin daha iyimser tahminler yapmasına olanak tanır. Ancak, dalgalanma olasılıkları dikkatli olunması gereken bir durumdur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak
Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
272.25
7.468.048.809,25
% 1.02
18:10
ISCTR
13.91
6.326.164.607,21
% 0.14
18:10
YKBNK
36.4
5.831.811.390,32
% 1.79
18:10
EREGL
24.56
5.767.830.718,38
% 0.74
18:10
AKBNK
69.55
5.524.156.276,00
% 0.8
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.