Borsa İstanbul Özeti 26 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

26 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin performansı dikkat çekiyor. BIST 30 endeksi 14.126,98 puanla -0.52, BIST 50 endeksi ise 11.257,77 puanla -0.52 günlük değişim göstermektedir. BIST 100 endeksi ise 12.929,33 puanda -0.49 düşüş yaşamıştır. Bu rakamlar, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve piyasa belirsizliklerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

BIST 30 Performansı Üzerine
26 Ocak 2026 tarihli verilere göre, BIST 30 endeksi sabah 10:15 itibarıyla 14.126,98 puandan işlem görmekte. Günlük değişim -0.52 seviyesinde gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa belirsizliklerine karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin bulunduğu bir sepettir. Bu endeks, genel piyasa trendlerini ve ekonomik gelişmeleri yansıtma potansiyeline sahiptir. Düşen değerler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir.

BIST 50 Endeksi Değerlendirmesi
BIST 50 endeksi, 26 Ocak 2026 itibarıyla 10:15’te 11.257,77 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0.52 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini bir araya getirir. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 100 Analizi
26 Ocak 2026’da BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 12.929,33 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0.49 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, genel ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanabilir. BIST 100, geniş bir şirket yelpazesini kapsadığı için önemli bir perspektif sunmaktadır. Yatırımcılar için Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
315.25
5.891.817.667,50
% 4.82
10:42
THYAO
302
3.757.809.097,75
% 0.33
10:42
ASTOR
167.7
2.321.933.377,30
% 3.52
10:42
ISCTR
15.3
2.120.779.878,12
% 0.66
10:42
YKBNK
38.36
2.054.942.645,68
% -0.78
10:42
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

