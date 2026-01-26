Borsa İstanbul Özeti 26 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Performansı Üzerine

26 Ocak 2026 tarihli verilere göre, BIST 30 endeksi sabah 10:15 itibarıyla 14.126,98 puandan işlem görmekte. Günlük değişim -0.52 seviyesinde gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa belirsizliklerine karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin bulunduğu bir sepettir. Bu endeks, genel piyasa trendlerini ve ekonomik gelişmeleri yansıtma potansiyeline sahiptir. Düşen değerler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir.

BIST 50 Endeksi Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 26 Ocak 2026 itibarıyla 10:15’te 11.257,77 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0.52 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini bir araya getirir. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 100 Analizi

26 Ocak 2026’da BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 12.929,33 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0.49 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, genel ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanabilir. BIST 100, geniş bir şirket yelpazesini kapsadığı için önemli bir perspektif sunmaktadır. Yatırımcılar için Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.