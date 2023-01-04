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Borsa kapalıyken hisse alınır mı? Borsada hisse ne zaman alınır?

27.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar borsada kullandıkları borsa alım satım aracı üzerinden emir verme yetkisine sahiptirler. Her alım satım aracı kendine özel bir çalışma sistemi ile çalışır. Emirler genel olarak alım satım yapacak kişi tarafından verilir. Fakat borsa dünyasında yalnızca alım satım için yatırımcının vereceği emirler geçerli olmaz. Borsa yatırım aracıda yatırımcıda almış olduğu emirleri borsaya iletir ve böylece yeni emirler vermiş olur. Peki, borsada hisse ne zaman alınır?

Borsa kapalıyken hisse alınır mı? Borsada hisse ne zaman alınır?

Borsanın belirli açılış ve kapanış saatleri bulunur. Borsanın kapanış saatinden sonra yapılan bütün işlemler yani verilen emirler sonraki gün işleme alınmak üzere bekletilir. Bu durumda çıkarılacak sonuç borsa kapalıyken hisse alma ya da başka işlemler emir verilse bile borsanın açılacağı vakte ertelenir. Yani herhangi bir işlem görmesi için borsanın açılma zamanı esas alınarak işlem yapılır.

Borsa kapalıyken hisse alınır mı?

Borsada emirlerin işleme girebilmesi için borsa emir giriş saatleri içinde olması şartı bulunur. Yani herhangi bir işlem yapabilmek için borsanın açılmış ve aynı zamanda işlem yapabilir hâle gelmiş olması gerekir. Bu saatler dışında emir verildiği zaman hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Bir örnekle açıklamak gerekirse alınan bir ürünün iade edilmesi için nasıl ki dükkânın açılması bekleniyor ise aynı şekilde borsada da kapalıyken emir verildiği zaman borsanın açılması beklenir.

Borsada hisse almak için ya da hisse işlemleri gerçekleştirebilmek için borsanın çalışma saatleri esas alınmalıdır. Borsa aracı üzerinden gece ya da çalışma saatleri dışında emir verilirse bu emir beklemeye alınır ve borsanın çalıştığı ertesi iş günü gerçekleştirilir. Borsalar kapalıyken hisse senedi almak için emir verilebilir ancak bu emrin işleme alınması için borsanın açılması beklenir. Bazı ticari yatırım araçları 7/24 açık olabilir ve bu tarz yatırım araçlarında borsanın açık ya da kapalı olması fark etmeksizin işlem sıraya alınır.

Borsada hisse ne zaman alınır?

Borsada hisse işlem saatleri bulunur. Bu saat aralıklarında hisse alınabilir. Hisse senetlerinde açılış, kapanış ve sürekli seans olarak üçe ayrılır. Borsada hisse alabilmek için hafta içi her gün 09.40 - 09.55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilir. Saat 09.55 itibarıyla fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilir. Bu durumda saat 10.00 ile 18.00 arasında herhangi bir seans ya da kısıtlama bulunmadan hisse alınabilir.

Borsada hisse saat kaça kadar alınır?

Borsa emir toplama işleminin bitmesinin ardından saat 09.55 itibarıyla fiyat belirler. Belirlenen bu fiyatların ardından saat 10.00'da sürekli işlem yöntemi başlar. Sürekli işlem yöntemi içerisinde hisseler alınabilir. Sürekli işlem 18.00 itibarıyla biter. Sürekli seans bittikten sonra 18.05'e kadar kapanış marjı yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri yapılır. Borsada 18.00'a kadar hisse alınabilir.

Tahtası kapanan hisse senetleri ne olur?

Hisse senedi tahtası kapanması borsada belirlenmiş olan kurallara uyulmaması ile alakalı bir durum olarak karşımıza çıkar. Hisse senedi, halka arza açılmadan önce borsada işlem görmesi için başvuru yapılır. Bu başvuru sırasında kurallara uygun ve belli kriterleri sağlayan hisse senetleri borsada işlem görebilir. Bir hisse senedi borsada işlem gördüğü zamanda, hisse senedinin değerini değiştirebilecek haber ya da yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bildiri yaparsa hisse senedi tahtası işlem görmeye kapatılır. Tahtası kapanan hisse senetleri 5 gün içerisinde bu değişikliğe neden olan durumları ortadan kaldırırsa tekrar işleme açılır. Bir hissenin tahtasının tekrardan açılabilmesi için koşulları sağlaması gerekir. Tahtası kapanan hisse senetleri üzerinden bu süre boyunca alım satım işlemi ve emri yapılamaz.

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