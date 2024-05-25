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Borsa yatırımcıları dikkat! SPK onay verdi: Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda halka arz edilecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 07:01
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Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arz rüzgarı devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Borsa İstanbul'da 3 yeni şirketin daha görüşeceğini duyurdu. SPK; Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda'nın halka arz başvurusuna onay verildi.

Borsa yatırımcıları dikkat! SPK onay verdi: Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda halka arz edilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan haftalık bültende, üç şirketin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, onay verilen halka arzlara ilişkin detaylar şöyle:

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET

Onay alan Horoz Lojistik'in halka arzında, şirket ortağı Taner Horoz’a ait 2.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar satışa sunulacak.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, yine Taner Horoz’a ait 4.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilebilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılar tarafından satın alınabilecek.

Horoz Lojistik halka arz ile birlikte 72.488.084 TL değerindeki sermayesini 18.000.000 artırarak 90.488.084 TL'ye çıkaracak.

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

Yiğit Akü'nün halka açılma sürecinde, Hamit Yiğit’in sahip olduğu 10.500.000 TL, Mahmut Yiğit’in sahip olduğu 7.000.000 TL ve Eyüp Yiğit’in sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere, toplam 24.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

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Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 34,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Buna ek olarak Yiğit Akü, 250.000.000 TL değerindeki sermayesini 50.500.000 TL artırarak 300.500.000 TL'ye yükseltecek.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET

Kurul'un bu hafta başvurusuna onay verdiği son şirket olan Altınkılıç Gıda'nın halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 22,98 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Halka arzda, fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

78.115.000 TL mevcut sermayey sahip Altınkılıç Gıda, halka arz süreciyle birlikte 33.885.000 TL'lik sermaye artırımına gidecek. Artırım işlemi sonrasi şirketin sermayesi 112.000.000 TL'ye ulaşacak.

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halka arz
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