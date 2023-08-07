Borsa yatırımcıları merakla bekliyordu: SPK resmen duyurdu: 3 yeni halka arz daha…

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arzında 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak.

1 TL nominal değerli paylar 22.50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.5 milyar lira olacak Tatlıpınar Enerji'nin halka arz gelirinin ise yüzde 30-35'i kredi geri ödemelerinde kullanılacak. Halka arz gelirinin büyük çoğunluğu ise rüzgar ve güneş enerjisi yatırım ve kapasite artırımlarına harcanacak.

İzdemir Enerji Elektrik Üretimi'nin halka arzı için 8-10 Ağustos tarihleri arasında üç gün talep toplanacak. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 19 liradan satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2.6 milyar lira olması beklenen İzdemir Enerji'nin halka arz gelirinin yüzde 75-80'i güneş enerjisi elektrik santrali kurulmasına, yüzde 20-25'i ise işletme sermayesine aktarılacak. Halka arz edilen payların yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 40'i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Ofis Yem’in ise Garanti BBVA liderliğindeki halka arzı için 10-11 Ağustos tarihlerinde iki gün talep toplanacak. Şirketin 1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ofis Yem'in 16 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 6 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 22 milyon 750 bin TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 618 milyon 800 bin TL olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 618 milyon lira, halka açıklık oranı ise yüzde 15,6 seviyesinde olması bekleniyor. Halka arz gelirinin yüzde 50-60'ının finansal borçların kapatılmasında, yüzde 10-20'sinin işletme sermayesine, yüzde 15-20'sinin ise yatırım harcamalarına kullanılması planlanıyor.

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