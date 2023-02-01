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Borsada 12 Ocak sonrası ilk! Birçok hissede devre kesici uygulandı

01.02.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul BIST 100'deki gerileme devam ederken, 12 Ocak sonrası en düşük seviye görüldü. Gayrimenkul, sigorta ve faktöring endekleri gün içerisinde en çok değer kaybeden endekslerden oldu. Önemli bazı bankacılık hisselerinde is devre kesici çalıştı.

Borsada 12 Ocak sonrası ilk! Birçok hissede devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi kaybına sekizinci günde de devam ediyor. Dün 4.976 puana gerileyen endeks, bugün 4.849 puana düşerek 12 Ocak sonrası en düşük seviyeyi gördü. Günlük bazda en çok değer kaybeden öncü endekslerin başında gayrimenkul yatırımları, sigorta ve faktöring geldi. Bankalar bugün yüzde 3 kayıpla 4.045 puana geriledi ve 2023’ün ilk ayında yüzde 19 oranında düşüş kaydetti.

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SATIŞ BASKISI ARTTI

Ocak ayında yaşanan hızlı ve sert satışlar, aynı hızla telafi edildi. Endeks 4.601 puandan dönerek 5.555 puana çıktı. Ancak küresel fiyatlamadan ayrışarak 23 Ocak itibarıyla düşmeye başlayan BIST 100’de kayıp yüzde 11’e çıktı.

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DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Endeks içinde yer alan önemli hisselerden Akbank (AKBNK) devre kesti. Diğer endeks içindeki hisselerde de bugün devre kesici uygulandı. Garanti Bankası (GARAN)de bugün yüzde 3’ten fazla düşüş yaşıyor.


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