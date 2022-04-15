Borsada boğa tuzağı nedir? Boğa tuzağı nasıl anlaşılır?

Piyasada aynı oranda artışa geçen değerler, yatırımcıları yanıltmak için kullanılabilir. Özellikle acemi yatırımcıları hedef alan boğa tuzağı, zarara uğranmasına neden olur. Bu nedenle yapay yükselişlere kanmadan durumu iyi gözlemlemek gerekir.

Borsada Boğa Tuzağı Nedir?

Borsada boğa tuzağı, büyük bir yükselişten sonra geri dönüş yapan ve önceki destek seviyesini kıran hisse senedi ve diğer tüm varlıklardaki düşüş eğilimine işaret eden yanlış sinyale verilen addır. Ayı tuzağında piyasada yer alan değerler büyük oranda düşüşe geçerken boğa tuzağında bu değerler aynı oranda artışa geçer. Yaşanan iki durumda da yatırımcıları yanıltmak için kullanılan davranışlar değerlendirilir.

Boğa tuzağında, piyasa yüksek oranda bir düşüşe geçmeden önce senetlerin imzalanması için süreç hazırlanır. Acemi yatırımcılar, ayı tuzağında olduğu gibi boğa tuzağına çabuk kanarlar. İlk başlarda hızla yükselen senet ya da endeks yine aynı şekilde hızlı bir şekilde düşüş yaşar ve yatırımcılar da tuzağa düşer. Genellikle piyasanın durgun olduğu durumlarda ve önemli bir direnç yaşaması halinde boğa tuzağı ortaya çıkar. Yatırımcılar senetleri imzalatmış oldukları için tuzak sonrası zarara uğradıklarını anlarlar.

Piyasada düşüş trendinde olan fiyatların yatırımcıların işlemleri ile hızlı bir şekilde dirençlerini kırması ve yükselişe geçmesinden kısa bir süre sonra yükseliş hareketi sonlanır. Fiyatlar düşüşe geçtiği için küçük yatırımcılar borsadaki yapay yükseliş ile kandırılır. Fiyatların daha da yükseleceğine inanan yatırımcılar, yüksek fiyatlardan varlık almış olurlar. Boğa tuzağı yaratan büyük yatırımcılar ise ellerindeki finansal varlıkları yüksek fiyatlardan acemi yatırımcılara satmış olur.

Boğa Tuzağı Nasıl Anlaşılır?

Boğa tuzağı da ayı tuzağı gibi piyasa grafiklerinde kolaylıkla incelenebilir. Piyasada bir denge çizgisi bulunmaktadır. Bu çizgi çok kısa aralıklar ile aşağı yukarı hareket etmeye başlarsa boğa tuzağından bahsedilebilir. Böyle bir durumda birkaç gün daha beklemek ve durumu analiz etmek çok önemlidir. Acemi yatırımcılar bu iniş çıkışlara kolay bir şekilde aldanabilir. Güçlü ve tecrübe sahibi olan yatırımcılar ise piyasadaki değerlerin normale dönmesini bekler. Bu sayede daha kârlı yatırımlar yapılır ve bu direnişi bekleyip görenler kazananlar olur.

Boğa Tuzağı Nasıl Yapılır?

Boğa tuzağı 3 aşamada gerçekleşir. Her bir aşamayı sırayla incelemek gerekirse:

1. Aşama:

Boğa piyasasının ilk aşamasında zarar eden yatırımcılar, olumlu beklentilerin tükenmesi ile birlikte satışa başlarlar. Büyük yatırımcılar fiyatı düşmüş olan varlıkları satın alır. Bu aşama, toplama aşaması olarak da bilinir. Toplama aşamasında hala bir belirginlikten söz etmek mümkün değildir.

2. Aşama:

Toplama işleminin tamamlanmasıyla hareketlenme olduğunu gören diğer yatırımcılar da alım dalgasına girer. Böylece düşüş biter ve piyasada olumlu bir atmosfer oluşur. Bu durum da alım dalgasını başlatmış olur.

3. Aşama:

Boğa tuzağının sonuncu aşaması olan bu aşamada hacim artışı ile piyasada doygunluk gelişir. Alıcılar kabuğuna çekilir ve gelinen nokta boğa piyasasının sonuna gelindiğini işaret eder. Bu da sert düşüşlerin beklendiği bir sürece dönüşür.

Doygunluk aşamasında yatırımcıların, finansal varlıkları satın alabilmeleri için hileli tuzağa düşmemeleri gerekir. Tuzağa düşmemeleri için söylentilere göre hareket etmemeleri ve acele karar vermemeleri çok önemlidir. Aynı zamanda trend analizlerini iyi incelemelidirler. Aksi takdirde yatırımcılar mal varlıklarını ortaya koyup kâr elde etmeye çalışırken, zarara girebilirler. Hatta piyasa avcılarına av bile olabilirler. Bunun için fazlasıyla düşünmek ve mantıklı harekete yönelmek gerekir. Piyasada ortaya çıkan yapay hareketler ve şişirmeler kandırılma ile sonuçlanabilir.

Boğa Tuzağı Formasyonu

Borsada boğa tuzağı formasyonu düşüş olarak yorumlanır. Grafikler incelendiğinde siyah çubuğun içinde yer alan beyaz bir çubuk görülür. Hamile boğa olarak adlandırılan bu durumda dıştaki alan anne, içindeki alan ise bebektir.

Bir diğer formasyon ise yutan boğa formasyonudur. Bu formasyonun grafiği incelendiğinde siyah çubuğu geçen ve onu yutan bir beyaz çubuk görünümü vardır. Piyasanın düşüşünü temsil eder.

Boğa bayrak formasyonu, ani bir yükseliş sonrası yavaş seyirde düşüş ile grafikte bayrak görüntüsünün oluşmasıdır. Yatırımcılar ani yükselişi bekler. Eğer yükselişleri kaçırırlarsa bayrak formasyonunu takip ederler. Böylece yeni bir yükselişe denk gelmeye çabalarlar.



