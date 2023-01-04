Borsada KİE nedir? Kalanını iptal et ne demek?

Borsada işlem gören hisse senetlerine güncel fiyatlar üzerinden alım ve satım emri verilebilir. Hisse senedi işlemlerinde limitli emirler ve piyasa fiyatlı olan emirler için belli bir geçerlilik süresi bulunur. Bu geçerlilik süresinde kalanını iptal et tercih edilir. Fiyatsız olarak sadece tutar belirtilerek girilen bu emirlerde en fiyatla eşleşir ve işleme dönüşür. Bekleyen bir emir olmaması halinde ise kalan tutar iptal edilir.

Kalanını iptal et ne demek?

KİE ya da kalanını iptal et temel olarak kısmen gerçekleşme koşuluyla verilen aktif emir tipidir. Talimatın verildiği anda, bekleyen karşıt emirlerle bu istek eşleşir. Eşleşme sonucunda gerçekleşmeyen tutar otomatik olarak iptal edilir. Alıcı ve satıcıların karşılıklı bir şekilde işlem yaptığı bu piyasada kalanını iptal et emri verildiği zaman gerçekleşen tutar dışındaki tutar borsadan kaldırılır.

Kalanını iptal et ne işe yarar?

Borsada verilen emirler işleme alınmasa bile girilen, güncelleme yapılan veya iptal edilen talimatlar için kesinti yapılır. Yapılan bu kesinti miktarı ise iptal edilen veya azaltılan emir hacmi üzerinde hesaplanır. Kalanını iptal et yani KİE emri verildiği zaman ödeme yükümlüğü ortadan kalkar ve herhangi bir kesinti yapılmaz. Özellikle hisse senedi piyasalarında işlem yapıldığı zaman iptal edilen tutarın tamamı kadar bir ödeme yapmamak için kalanını iptal et emri verilebilir.

"KİE nedir ve önemi nelerdir?" diye sorulduğu zaman serbest piyasada açıklığın ve dengenin sağlanması açısından önemli olduğu vurgulanabilir. Emirlerin piyasa işlemlerinden önce iptal edilmesi veya geri çekilmesi önemli hususlar arasında yer alır. Piyasanın şeffaflığını koruması açısında kie önemli bir konuma sahiptir.

Hisse alırken süre seçimi nasıl yapılır?

Hisse senedi işlemleri gerçekleştirileceği zaman süreli emir verilerek istenilen tarih aralığı içinde geçerli olacak emir verilebilir. Verilen emir belirlenen tarihe kadar ya da iptal edilene kadar geçerlidir. Süreli emir verildiği zaman sistem o şekilde kaydedilir. Emrin ilk günü o gün geçerli ise verilen gün ileri tarihli ise de o gün girilmek üzere sisteme kaydedilir. Bu işlemler ile birlikte emrin sürekliliğinin sağlanması için sürekli olarak emir kaydı oluşturulur.



