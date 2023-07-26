Borsada rüzgar devam ediyor! ASCE GYO da halka arz ediliyor! Talepler toplanmaya başladı...

Şirketlerin Borsa İstanbul'a açılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda halka arz edilerek talep toplamaya başlayan son şirketler de belli oldu. Geçtiğimiz hafta halka açılan Atakey Patates, Fuzul Gayrimenkul ve Kale Seramik’in ardından ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de Borsa İstanbul'da talep toplamaya bugün başladı. İşte Temmuz 2023 halka arz takvimi ve detaylar…

BU HAFTANIN HALKA ARZ HİSSESİ: ASCE GYO

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz edildi. Her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arzda ve açıklık oranı yüzde 25,04 olacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 2 Milyar TL olarak açıklandı.

2010 yılında kurulan Asce GYO payları için, 27 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 28 Temmuz Cuma saat 17.00'de sona erecek.

ASCE GYO HİSSE KODU NEDİR?

ASCE GYO hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

ASCE GYO KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Asce GYO halka arzında toplamda 99.000.000 Lot pay dağıtılacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla olacak.

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Toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya satılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

500 Bin katılım ~ 264 Lot (3327 TL).

1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1664 TL).

1.2 Milyon katılım ~ 110 Lot (1386 TL).

1.4 Milyon katılım ~ 95 Lot (1197 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 83 Lot (1046 TL).

1.8 Milyon katılım ~ 74 Lot (933 TL).

2 Milyon katılım ~ 66 Lot (832 TL).

ASCE GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

Asce GYO halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor.

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asce GYO halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

İŞTE GEÇTİĞİMİZ HAFTA HALKA ARZ OLAN DİĞER ŞİRKETLER

ATAKEY PATATES

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük patates işleyicilerinden Atakey’in halka arzı tamamlandı. Atakey, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında talep toplarken halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL oldu.

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 39,50 TL’den talep toplandı. Yapılan açıklamada satışa sunulan 28.224.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu.

Halka arzda kurumsal yatırımcılardan 9,40 kat, bireysel yatırımcılardan ise 3,86 kat talep geldi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda planlandığı şekilde payların yüzde 80’i bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda, 1.665.366 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.665.576 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi şu şekilde:

FUZUL GAYRİMENKUL

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama aşaması, 20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Fuzul Gayrimenkul halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 8,90 TL sabit fiyattan satışa sunulurken halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:

KALE SERAMİK

Geçen hafta talep toplama aşamasını tamamlayan şirketlerden Kaleseramik’in halka arz sonuçları açıklandı.

Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz sürecinde 25 TL’den pay satışı gerçekleştirirken halka arz edilen 109.390.465 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 2.734.761.625 TL olurken ve halka açıklık oranı %21,25 oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Kaleseramik halka arzında toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,6 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplandı. Buna göre halka arz planan tahsisat toplamının 3,3 katı kadar talep toplanmış oldu.

Talep toplama sürecinin ardından 1.917.446 yurt içi bireysel yatırımcıya tahsisat gerçekleşirken toplamda 1.919.116 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Halka arz sonucunda;

%79,00’ına denk gelen 86.418.467 adet pay yurt içi bireysel yatırımcılara

%1,00’ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu çalışanlarına

%20,00’ına denk gelen 21.878.093 adet pay yurt içi kurumsal yatırımcılara

dağıtıldı.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi aşağıdaki gibi gerçekleşti:



