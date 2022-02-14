Borsada ‘savaş endişesi’ paniği! Hızlı düşüş...

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, yeni haftanın başlangıcında da fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor. ABD'li yetkililerin Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin cuma günkü açıklamaları sonrası, hafta sonunda atılan diplomatik adımlar yatırımcı güvenini yükseltmeye yetmedi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 32,08 puan ve yüzde 1,56 değer kaybederek 2.018,97 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,71 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,11'le ulaştırma, tek kazandıran yüzde 4,84'le turizm oldu.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

RUSYA'DA BORSA, JEOPOLİTİK RİSKLER NEDENİYLE DÜŞÜŞTE

Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle Rus borsası haftaya sert düşüşle başladı. Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2 değer kaybederek 3.473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,8 azalarak 1429 puana geriledi. MICEX ve RTS endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,85 değer kazanarak 76,5 seviyesine, euro karşısında da yüzde 0,81 artarak 86,8’e çıktı.

ASYA BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle birlikte Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalarak 3.428 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.704 puan oldu.

Japonya'da, ülke merkez bankasının emsalleri gibi ultra gevşek para politikasını geri çekebileceği söylentileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 27.080 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 115,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 kayıpla 56.816 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 124.564 puanda seyrediyor.



